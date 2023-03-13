Затварят част от бул. „Раковски“ в Димитровград 

Бул. "Г.С.Раковски" се затваря днес в участъка от кръстовището с ул. „Гоце Делчев“ до западния клон на кръгово кръстовище с бул. „Д.Благоев“, съобщиха от Община Димитровград. Причината са ремонти.

Движението се пренасочва по обходни маршрути бул. „Д.Благоев“ - ул.“Цар Иван Асен II“ - ул.“Димчо Дебелянов“ - ул.“Иван Вазов“- бул.„Г.С.Раковски“ - ул.“Иван Вазов“ - ул.“Димчо Дебелянов“ - ул.“Цар Иван Асен II“ - бул.“Д.Благоев“ - бул.“Г.С.Раковски“.