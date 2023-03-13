25
Подай сигнал Профил

Затварят част от бул. „Раковски“ в Димитровград 

  • 07:19, 13.03.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/zatvarqt-chast-ot-bul-rakovski-v-dimitrovgrad Marica.bg
  • 169
  • 0
Принтирай

Бул. "Г.С.Раковски"  се затваря днес в участъка от кръстовището с ул. „Гоце Делчев“ до западния клон на кръгово кръстовище с бул. „Д.Благоев“, съобщиха от Община Димитровград. Причината са ремонти. 

Движението се пренасочва по обходни маршрути бул. „Д.Благоев“ - ул.“Цар Иван Асен II“ - ул.“Димчо Дебелянов“ - ул.“Иван Вазов“- бул.„Г.С.Раковски“ - ул.“Иван Вазов“ - ул.“Димчо Дебелянов“ -  ул.“Цар Иван Асен II“ - бул.“Д.Благоев“ - бул.“Г.С.Раковски“.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
бул.раковски димитровград ремонти движение
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Коя дата предпочитате за национален празник на България?

Резултати