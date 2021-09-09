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Заради Енергото 6 села и 4 квартала в Хасково без вода утре  

  • 09.09.2021 | 11:43
  • 09.09.2021 | 11:46
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/zaradi-energoto-6-sela-i-4-kvartala-v-haskovo-bez-voda-utre Marica.bg
  • Цанка Семерджиева
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6 села и 4 хасковски квартала ще са без вода утре заради монтаж на фазови проводници. Процедурата касае  обезопасяване на въздушна линия, захранваща "ПС Първи подем" част от водоснабдителна система "Ябълково". Така на сухо от 10 до 18 часа в петък ще са Минерални бани, Спахиево, Татарево, Брястово, Колец и Клокотница ще бъде преустановено от 10 до 18 часа, съобщиха от ВиК - Хасково.

По същото време без вода ще са и в хасковските квартали  "Република",  "Овчарски,   "Дружба" и  "Изгрев" . 

Спирането на тока е предвидено и изискано от ЕСО-Хасково, уточниха от водното дружество. 

без вода хасково села квартали енергото проводници
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Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

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