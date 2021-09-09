Заради Енергото 6 села и 4 квартала в Хасково без вода утре  

6 села и 4 хасковски квартала ще са без вода утре заради монтаж на фазови проводници. Процедурата касае обезопасяване на въздушна линия, захранваща "ПС Първи подем" част от водоснабдителна система "Ябълково". Така на сухо от 10 до 18 часа в петък ще са Минерални бани, Спахиево, Татарево, Брястово, Колец и Клокотница ще бъде преустановено от 10 до 18 часа, съобщиха от ВиК - Хасково.

По същото време без вода ще са и в хасковските квартали "Република", "Овчарски, "Дружба" и "Изгрев" .

Спирането на тока е предвидено и изискано от ЕСО-Хасково, уточниха от водното дружество.