Започнаха ученическите игри по футбол в Хасково 

Днес започнаха ученическите игри по футбол. Мачовете се играха на стадион „Младост“. Ето резултатите от първите осем срещи:

СРЕЩА №1 /V – VII клас/ СУ „Васил Левски“ 0 : 9 ОУ „Св. Иван Рилски“

СРЕЩА №2 /V – VII клас/ ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ 0 : 5 ОУ „Христо Смирненски“

СРЕЩА №3 /V – VII клас/ ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово 0 : 13 ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково

СРЕЩА №4 /V – VII клас/ ОУ „Шандор Петьофи“ 9 : 1 ОУ „Никола Й. Вапцаров“

СРЕЩА №5 /V – VII клас/ СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 10 : 0 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СРЕЩА №6 /VIII - X клас / ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ 6 : 2 ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“

СРЕЩА №7 /VIII - X клас/ СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 1 : 4 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

СРЕЩА №8 /VIII - X клас/ ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ 1 : 10 ПГТ „Александър Паскалев“

Утре мачовете продължават от 11 часа на стадион „Младост“. Финалите са на 13 ноември, понеделник.