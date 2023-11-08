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Започнаха ученическите игри по футбол в Хасково 

  • 16:28, 08.11.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/zapochnaha-uchenicheskite-igri-po-futbol-v-haskovo Marica.bg
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Днес започнаха ученическите игри по футбол. Мачовете се играха на стадион „Младост“. Ето резултатите от първите осем срещи:
СРЕЩА №1 /V – VII клас/ СУ „Васил Левски“ 0 : 9 ОУ „Св. Иван Рилски“       
СРЕЩА №2 /V – VII клас/ ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ 0 : 5 ОУ „Христо Смирненски“
СРЕЩА №3 /V – VII клас/ ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово  0 : 13 ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково
СРЕЩА №4 /V – VII клас/ ОУ „Шандор Петьофи“ 9 : 1 ОУ „Никола Й. Вапцаров“
СРЕЩА №5 /V – VII клас/ СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 10 : 0 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
СРЕЩА №6 /VIII - X клас / ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ 6 : 2 ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“
СРЕЩА №7 /VIII - X клас/ СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 1 : 4 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“
СРЕЩА №8 /VIII - X клас/ ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ 1 : 10 ПГТ „Александър Паскалев“
Утре мачовете продължават от 11 часа на стадион „Младост“. Финалите са на 13 ноември, понеделник.  

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резултати срещи ученически игри хасково стадион
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