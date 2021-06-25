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Заловиха дете и младеж, осквернили гробове

  • 25.06.2021 | 10:36
  • 25.06.2021 | 10:43
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/zaloviha-dete-i-mladej-oskvernili-grobove Marica.bg
  • Делян Аврамов
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Полицията в Харманли издири дете и младеж, осквернили гробове в харманлийското село Иваново, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

18-годишен и 13-годишният му съучастник строшили 5 мраморни плочи и откраднали 6 дървени кръста. За грозната случка писахме в края на април. Тогава по случая бе образувано и досъдебно производство.

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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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