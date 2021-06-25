Заловиха дете и младеж, осквернили гробове
- 25.06.2021 | 10:36
- 25.06.2021 | 10:43
- Делян Аврамов
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Оскверниха гробището в село Иваново
Полицията в Харманли издири дете и младеж, осквернили гробове в харманлийското село Иваново, съобщиха от ОДМВР-Хасково.
18-годишен и 13-годишният му съучастник строшили 5 мраморни плочи и откраднали 6 дървени кръста. За грозната случка писахме в края на април. Тогава по случая бе образувано и досъдебно производство.
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