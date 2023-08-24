25
Подай сигнал Профил

Задигнаха 4 низи тютюн в Колец, хванаха ги

  • 09:01, 24.08.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/zadignaha-4-nizi-tyutyun-v-kolec-hvanaha-gi Marica.bg
  • 170
  • 2
Принтирай

Крадци задигнаха 4 низи тютюн в банското село Колец, но бяха заловени, съобщиха от полицията в Хасково. 

Собственикът на тютюна подал сигнал за изчезналите низи от сушилня в двора му. Полицаите от участъка в Минерални бани  установили двама мъже на 54г. от Спахиево и 43-годишен от Колец, извършили деянието. Те си признали кражбада и върнали тютюна.  

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
низи тютюн колец крадци
Последвайте ни и в google news бутон
2 коментара

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
НАРОДА

НАРОДА

24.08.2023 | 09:45

ВЪВ ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДА ОТИДЕМ И ДА ИЗХВЪРЛИМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БОЙКО И ЗГЛОБКАТА.............НА 2023Г

Отговори
1 0
НАРОДА

НАРОДА

24.08.2023 | 09:45

ЗА НЯКОЙ МИЛИОНИТЕ СА МАЛКО ЗА НЯКОЙ 4 НИЗИ ТЮТЮН СА ОГРОМНА ЗАГУБА....ТРУД ...И ПАРИ....ЕТО ТОВА Е БЪЛГАРИЯ.... НЕКА ТОВА СТАНЕ ДОСТОЯНИЕ В ПАРЛАМЕНТА ДА ВИДЯТ КАКВО БЛАГОДЕНСТВИЕ СА СЪЗДАЛИ НА ХОРАТА НА ТЕЗИ СЪЩИТЕ КОИТО ИСКАТ ДА ГИ ИЗБИРАТ.....ОСКОТЯХ МЕ...ЗА КОМАТ ХЛЯБ... 7 СЕПТЕМВРИ 2023Г СОФИЯ ЗАПОЧВАМЕ....И НЯМА ДА СПИРАМЕ ! ТОВА ЩЕ Е НАШЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ.... ВСИИЧКИ ПОЛЕТИ ЗА ДУБАЙ ДА СЕ СПРАТ ЗА 1 МЕСЕЦ... И ВСИКИ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ ДА СВАЛЯТ ОТ КОЛИТЕ ДЕПУТАТИ МИНИСТРИ И ПРИБЛИЖЕНИ.................... БУНТ ВЪСТАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ.....БЪЛГАРИ СВБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС............

Отговори
1 0

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Какъв трябва да е следващият кмет на Пловдив?

Резултати