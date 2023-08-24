Задигнаха 4 низи тютюн в Колец, хванаха ги
- 09:01, 24.08.2023
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Крадци задигнаха 4 низи тютюн в банското село Колец, но бяха заловени, съобщиха от полицията в Хасково.
Собственикът на тютюна подал сигнал за изчезналите низи от сушилня в двора му. Полицаите от участъка в Минерални бани установили двама мъже на 54г. от Спахиево и 43-годишен от Колец, извършили деянието. Те си признали кражбада и върнали тютюна.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
2 коментара
НАРОДА24.08.2023 | 09:45
ВЪВ ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДА ОТИДЕМ И ДА ИЗХВЪРЛИМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БОЙКО И ЗГЛОБКАТА.............НА 2023Г
НАРОДА24.08.2023 | 09:45
ЗА НЯКОЙ МИЛИОНИТЕ СА МАЛКО ЗА НЯКОЙ 4 НИЗИ ТЮТЮН СА ОГРОМНА ЗАГУБА....ТРУД ...И ПАРИ....ЕТО ТОВА Е БЪЛГАРИЯ.... НЕКА ТОВА СТАНЕ ДОСТОЯНИЕ В ПАРЛАМЕНТА ДА ВИДЯТ КАКВО БЛАГОДЕНСТВИЕ СА СЪЗДАЛИ НА ХОРАТА НА ТЕЗИ СЪЩИТЕ КОИТО ИСКАТ ДА ГИ ИЗБИРАТ.....ОСКОТЯХ МЕ...ЗА КОМАТ ХЛЯБ... 7 СЕПТЕМВРИ 2023Г СОФИЯ ЗАПОЧВАМЕ....И НЯМА ДА СПИРАМЕ ! ТОВА ЩЕ Е НАШЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ.... ВСИИЧКИ ПОЛЕТИ ЗА ДУБАЙ ДА СЕ СПРАТ ЗА 1 МЕСЕЦ... И ВСИКИ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ ДА СВАЛЯТ ОТ КОЛИТЕ ДЕПУТАТИ МИНИСТРИ И ПРИБЛИЖЕНИ.................... БУНТ ВЪСТАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ.....БЪЛГАРИ СВБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС............