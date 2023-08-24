Задигнаха 4 низи тютюн в Колец, хванаха ги

Крадци задигнаха 4 низи тютюн в банското село Колец, но бяха заловени, съобщиха от полицията в Хасково.

Собственикът на тютюна подал сигнал за изчезналите низи от сушилня в двора му. Полицаите от участъка в Минерални бани установили двама мъже на 54г. от Спахиево и 43-годишен от Колец, извършили деянието. Те си признали кражбада и върнали тютюна.