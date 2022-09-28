Йоана Аврамова с поредна литературна награда 

Талантливата Йоана Аврамова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково спечели поредна литературна награда. Този път тя грабва Специалната награда на сдружение „Родопско утро“ от Втория литературен конкурс за творчество на деца и юноши от Източните Родопи. Йоанна е дъщеря на колегата ни Делян Аврамов и Нели Кръстева от Историческият музей в Димитровгра-

Другата Специална награда от конкурса отиде при Дефне Мехмед от ОУ „Д-р Петър Берон“ в Момчилград.

Във второто издание на конкурса участваха 27 ученици от различни училища от областите Хасково и Кърджали. Те бяха оценени от жури с председател – преподавателят по български език и литература и ръководител на Журналистически клуб „Славейков“ към СУ „П. Р. Славейков“ Антония Маровска, и членове – поетът, бивш директор на библиотеката в Димитровград и носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев“ за 2016 г. Петко Каневски и заместник-председателят на Гражданско сдружение „Родопско утро“ и председател на Студентски клуб „Проф. д-р Асен Златаров“ Антон Атанасов.

Тази вечер в Читалня №1 на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ беше представен юбилейният пети брой на списанието за общество, култура и литература „Южно утро“, който се реализира с финансовата подкрепа на общините и училищата от региона на Източните Родопи и с неуморната дейност на Гражданско сдружение „Родопско утро“.

Ето всички наградени в конкурса:

Първа възрастова група – от 1. до 7. клас

раздел „Поезия“

ПЪРВО МЯСТО – Елиф Али от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали

ВТОРО МЯСТО – Еджрин Мехмед от СУ „Христо Ботев“ – Джебел

ТРЕТО МЯСТО – Кина Райкова от СУ „Владимир Димитров – Майстора“ – Кърджали

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Тони Мустафа от СУ „Владимир Димитров – Майстора“ – Кърджали

Втора възрастова група – от 8. до 12. клас

раздел „Поезия“

ПЪРВО МЯСТО – Ивайло Николов от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково

ВТОРО МЯСТО – Габриела Ганчева от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково

ТРЕТО МЯСТО – Петя Драгомирова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Баръш Хасан от СУ „Отец Паисий“ – Кърджали

раздел „Проза“

ПЪРВО МЯСТО – Даниела Ангелова от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали

ВТОРО МЯСТО – Елис Мюмюн от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково

ТРЕТО МЯСТО – Петя Пасева от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ – Димитровград

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дефне Риза от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали