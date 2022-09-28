Йоана Аврамова с поредна литературна награда
- 19:24, 28.09.2022
- 16:21, 29.09.2022
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Талантливата Йоана Аврамова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково спечели поредна литературна награда. Този път тя грабва Специалната награда на сдружение „Родопско утро“ от Втория литературен конкурс за творчество на деца и юноши от Източните Родопи. Йоанна е дъщеря на колегата ни Делян Аврамов и Нели Кръстева от Историческият музей в Димитровгра-
Другата Специална награда от конкурса отиде при Дефне Мехмед от ОУ „Д-р Петър Берон“ в Момчилград.
Във второто издание на конкурса участваха 27 ученици от различни училища от областите Хасково и Кърджали. Те бяха оценени от жури с председател – преподавателят по български език и литература и ръководител на Журналистически клуб „Славейков“ към СУ „П. Р. Славейков“ Антония Маровска, и членове – поетът, бивш директор на библиотеката в Димитровград и носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев“ за 2016 г. Петко Каневски и заместник-председателят на Гражданско сдружение „Родопско утро“ и председател на Студентски клуб „Проф. д-р Асен Златаров“ Антон Атанасов.
Тази вечер в Читалня №1 на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ беше представен юбилейният пети брой на списанието за общество, култура и литература „Южно утро“, който се реализира с финансовата подкрепа на общините и училищата от региона на Източните Родопи и с неуморната дейност на Гражданско сдружение „Родопско утро“.
Ето всички наградени в конкурса:
Първа възрастова група – от 1. до 7. клас
раздел „Поезия“
ПЪРВО МЯСТО – Елиф Али от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ВТОРО МЯСТО – Еджрин Мехмед от СУ „Христо Ботев“ – Джебел
ТРЕТО МЯСТО – Кина Райкова от СУ „Владимир Димитров – Майстора“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Тони Мустафа от СУ „Владимир Димитров – Майстора“ – Кърджали
Втора възрастова група – от 8. до 12. клас
раздел „Поезия“
ПЪРВО МЯСТО – Ивайло Николов от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
ВТОРО МЯСТО – Габриела Ганчева от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково
ТРЕТО МЯСТО – Петя Драгомирова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Баръш Хасан от СУ „Отец Паисий“ – Кърджали
раздел „Проза“
ПЪРВО МЯСТО – Даниела Ангелова от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали
ВТОРО МЯСТО – Елис Мюмюн от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково
ТРЕТО МЯСТО – Петя Пасева от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ – Димитровград
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дефне Риза от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
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