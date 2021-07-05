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Второ денонощие без коронавирус в Хасковска област

  • 05.07.2021 | 08:25
  • 05.07.2021 | 08:34
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/vtoro-denonoshtie-bez-koronavirus-v-haskovska-oblast Marica.bg
  • Делян Аврамов
  • 138 прегледа
  • 1 коментара
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Вече второ денонощие няма случаи на коронавирус в региона, съобщиха от Областния оперативен щаб в Хасково.

В неделя са поставени 36 ваксини. Хоспитализираните са 21.

Общо 9890 са диагностицираните лица с COVID-19 в региона от началото на пандемията до днес. Излекувани са 8964. Починали са 670 души.

 

коронавирус COVID-19 Хасково ваксини
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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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Коментари (1)

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05.07.2021 | 09:14

Моля Ви, тия физиономии не желая пи- вече да ги гледам.Десет години само тях.С тях се събуждахме,с тях прекарвахме деня и за лека вечер отново те.Искаме си нормален и достоен живот.

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