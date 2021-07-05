Второ денонощие без коронавирус в Хасковска област
- 05.07.2021 | 08:25
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- 1 коментара
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Моля05.07.2021 | 09:14
Моля Ви, тия физиономии не желая пи- вече да ги гледам.Десет години само тях.С тях се събуждахме,с тях прекарвахме деня и за лека вечер отново те.Искаме си нормален и достоен живот.