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Вижте къде днес в Хасково ще са без вода заради авария 

  • 08:47, 26.03.2024
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/vijte-kade-dnes-v-haskovo-shte-sa-bez-voda-zaradi-avariq Marica.bg
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Заради отстраняване на авария на ул. „Хан Аспарух”, днес части от Хасково ще са без вода, съобщиха от ВиК. 

До отстраняване на аварията без вода, ще бъдат абонатите в кв. „Поройни”, част от кв. „Каменни” (от ул. „Ген. Столетов” до ул. „Бяло море”, от ул. „Зайчар” до бул. „България”). Ще бъдат засегнати също част от кв. „Войводски” (от ул. „Драгойна” до ул. „Добруджа”, от ул. „Бяло море” до ул. „Люлин”). С намалено водоподаване ще бъдат кв. „Училищни” и кв. „Младежки хълм”.

ВиК Хасково се извинява на клиентите си за възможните неудобства.

 

 

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авария хасково квартали вода вик
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