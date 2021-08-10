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Униформени претърсиха турски автобус пред районното в Хасково

  • 10.08.2021 | 11:52
  • 10.08.2021 | 12:30
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/uniformeni-pretarsiha-turski-avtobus-pred-rayonnoto-v-haskovo Marica.bg
  • Делян Аврамов
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   Снимка: Веселин Козарев

Турски автобус бе ескортиран към 11 ч. днес до районното управление в Хасково с патрулка и после основно претърсен от десетима полицаи.

На табелите на рейса бе изписано, че пътува по линията Хасково-Свиленград-Одрин-Чорлу. Пътниците бяха свалени от возилото с целия им багаж. Някои от куфарите бяха проверени до автобуса, други на стълбите, а част от пътниците влязоха с чантите си в районното управление.

Вероятно по-късно днес или утре сутринта от ОДМВР-Хасково ще изнесат официална информация.

униформени претърсиха автобус районното Хасково
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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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