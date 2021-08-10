Турски автобус бе ескортиран към 11 ч. днес до районното управление в Хасково с патрулка и после основно претърсен от десетима полицаи.

На табелите на рейса бе изписано, че пътува по линията Хасково-Свиленград-Одрин-Чорлу. Пътниците бяха свалени от возилото с целия им багаж. Някои от куфарите бяха проверени до автобуса, други на стълбите, а част от пътниците влязоха с чантите си в районното управление.

Вероятно по-късно днес или утре сутринта от ОДМВР-Хасково ще изнесат официална информация.