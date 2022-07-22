Теле и обор изгоряха в пожар в Навъсен

Теле, оборудване и 500 кв. м покрив изгоряха в пламнал обор в харманлийското село Навъсен, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Опустошените имот и стока са на 50-годишен мъж от симеоновградското село Калугерово. „От първоначалния оглед няма данни за умишлен палеж. Образувано е досъдебно производство за пълното изясняване на причините за пожара“, коментираха още от полицията.