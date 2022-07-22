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Теле и обор изгоряха в пожар в Навъсен

  • 11:01, 22.07.2022
  • 11:04, 22.07.2022
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/tele-i-obor-izgorqha-v-pojar-v-navasen Marica.bg
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Теле, оборудване и 500 кв. м покрив изгоряха в пламнал обор в харманлийското село Навъсен, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Опустошените имот и стока са на 50-годишен мъж от симеоновградското село Калугерово. „От първоначалния оглед няма данни за умишлен палеж. Образувано е досъдебно производство за пълното изясняване на причините за пожара“, коментираха още от полицията.

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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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