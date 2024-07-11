Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС да са зам.-председатели на ОбС Хасково, предлага председателят му Таня Захариева. И двамата са дългогодишни съветници и имат опит.

Зам.-председателите ще бъдат избрани на извънредно заседание на новия ОбС, свикано за 15 юли от 9 часа.

На него съветниците трябва да определят числеността и състава на Постоянните комисии. Те подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет, също така разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, становища, правят предложения и проекти за решения по тях.



В ОбС- Хасково постоянните комисии са 10. Ето предложението са състава им:



1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:



Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Йозджан Расим Мехмед

Камен Георгиев Тодоров

Шенол Фикрет Вели

Петър Андреев Стоянов

Стефан Делчев Делчев

Велина Грозева Недева

Тянка Тодева Дякова



2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател: Румен Людмилов Стоянов

Секретар: Сание Рамадан Иса

Членове: Нина Вълкова Иванова

Красен Петков Ангелов

Сенай Шефкет Юсеин

Златко Радинов Марчев

Делян Димчев Делчев



3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател: Евгения Даниелова Ангелова

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Цвети Илиев Лалов

Тодор Савов Савов

Ясен Митков Колев

Даниел Руменов Гаргов

Йозджан Расим Мехмед



4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател: Петър Евгениев Николов

Секретар: Сенай Шефкет Юсеин

Членове: Иван Петков Иванов

Шенол Фикрет Вели

Георги Иванов Иванов

Мирена Светлинова Чолакова

Даниел Руменов Гаргов



5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател: Сание Рамадан Иса

Секретар: Румен Людмилов Стоянов

Членове: Пламен Тихомиров Пейков

Живко Иванов Желев

Здравко Стефанов Узунов

Тянка Тодева Дякова

Сениха Ерхан Неждет



6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател: Айхан Иляз Енвер

Секретар: Лидия Бисерова Педалова

Членове: Сениха Ерхан Неждет

Делян Димчев Делчев

Идриз Бейнур Кадир

Румен Людмилов Стоянов

Велина Грозева Недева



7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

Председател: Деян Янков Янев

Секретар: Мирена Светлинова Чолакова

Членове: Идриз Бейнур Кадир

Иса Салихов Делиимамов

Лидия Бисерова Педалова

Сунай Мустафов Алиев

Милена Недкова Налбантова - Божилова



8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател: Георги Делчев Георгиев

Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал

Членове: Тодор Савов Савов

Здравко Стефанов Узунов

Живко Иванов Желев

Красимира Петрова Христова

Атанас Емилов Асенов



9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател: Нина Вълкова Иванова

Секретар: Иса Салихов Делиимамов

Членове: Гюнер Гюнай Зейнал

Веселина Тенчева Иванова

Сунай Мустафов Алиев

Атанас Емилов Асенов

Камен Георгиев Тодоров



10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Сениха Ерхан Неждет

Членове: Иван Петков Иванов

Пламен Тихомиров Пейков

Гюнер Гюнай Зейнал

Евгения Даниелова Ангелова

Златко Радинов Марчев