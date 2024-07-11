Таня Захариева иска Делян Делчев и Йозджан Мехмед за свои заместници в ОбС- Хасково
- 12:09, 11.07.2024
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Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС да са зам.-председатели на ОбС Хасково, предлага председателят му Таня Захариева. И двамата са дългогодишни съветници и имат опит.
Зам.-председателите ще бъдат избрани на извънредно заседание на новия ОбС, свикано за 15 юли от 9 часа.
На него съветниците трябва да определят числеността и състава на Постоянните комисии. Те подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет, също така разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, становища, правят предложения и проекти за решения по тях.
В ОбС- Хасково постоянните комисии са 10. Ето предложението са състава им:
1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:
Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил
Членове: Йозджан Расим Мехмед
Камен Георгиев Тодоров
Шенол Фикрет Вели
Петър Андреев Стоянов
Стефан Делчев Делчев
Велина Грозева Недева
Тянка Тодева Дякова
2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:
Председател: Румен Людмилов Стоянов
Секретар: Сание Рамадан Иса
Членове: Нина Вълкова Иванова
Красен Петков Ангелов
Сенай Шефкет Юсеин
Златко Радинов Марчев
Делян Димчев Делчев
3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:
Председател: Евгения Даниелова Ангелова
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил
Членове: Цвети Илиев Лалов
Тодор Савов Савов
Ясен Митков Колев
Даниел Руменов Гаргов
Йозджан Расим Мехмед
4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:
Председател: Петър Евгениев Николов
Секретар: Сенай Шефкет Юсеин
Членове: Иван Петков Иванов
Шенол Фикрет Вели
Георги Иванов Иванов
Мирена Светлинова Чолакова
Даниел Руменов Гаргов
5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:
Председател: Сание Рамадан Иса
Секретар: Румен Людмилов Стоянов
Членове: Пламен Тихомиров Пейков
Живко Иванов Желев
Здравко Стефанов Узунов
Тянка Тодева Дякова
Сениха Ерхан Неждет
6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:
Председател: Айхан Иляз Енвер
Секретар: Лидия Бисерова Педалова
Членове: Сениха Ерхан Неждет
Делян Димчев Делчев
Идриз Бейнур Кадир
Румен Людмилов Стоянов
Велина Грозева Недева
7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове
Председател: Деян Янков Янев
Секретар: Мирена Светлинова Чолакова
Членове: Идриз Бейнур Кадир
Иса Салихов Делиимамов
Лидия Бисерова Педалова
Сунай Мустафов Алиев
Милена Недкова Налбантова - Божилова
8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:
Председател: Георги Делчев Георгиев
Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал
Членове: Тодор Савов Савов
Здравко Стефанов Узунов
Живко Иванов Желев
Красимира Петрова Христова
Атанас Емилов Асенов
9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:
Председател: Нина Вълкова Иванова
Секретар: Иса Салихов Делиимамов
Членове: Гюнер Гюнай Зейнал
Веселина Тенчева Иванова
Сунай Мустафов Алиев
Атанас Емилов Асенов
Камен Георгиев Тодоров
10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:
Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Сениха Ерхан Неждет
Членове: Иван Петков Иванов
Пламен Тихомиров Пейков
Гюнер Гюнай Зейнал
Евгения Даниелова Ангелова
Златко Радинов Марчев