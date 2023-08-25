Футболните легенди на Димитровград и Хасково ще изиграят мач на стадион "Миньор" утре - събота, 26 август. Началото е в 18 ч. Зрелищният двубой е част от празниците за 76-годишнината на Димитровград, съобщиха от кметството.

Селекционер на гостите е Димчо Марков - Джими, а на домакините - Трендафил Данев. Сред поканените легенди са екзекуторът на Ливърпул Стойчо Младенов, Станимир Стоилов - Мъри , Дончо Донев, Емил Ангелов – Бабангида и много други.

От съседно Хасково на стадион "Миньор" са поканени още легендите: Кирил Василев, Недялко Хубенов, Владимир Андонов - Тапата, Николай Йорданов, Стоян Ковачев, Рачо Килапов, Кирчо Крумов, Делчо Стоилов, Николай Николов, Иван Николов, Недялко Петров, Веселин Василев, Юксел Реджебов, Георги Куманов, Таньо Ганев, Петър Колев, Никола Костов, Стоян Димов, Тодор Янев, Георги Александров, Наско Гинев.

В звездната селекция на Димитровград са включени: Дечо Павлов, Стойчо Младенов, Златко Златанов, Стефан Методиев, Георги Кацарски, Динко Господинов, Живко Александров, Стайко Стайков, Георги Кутянов, Антон Колев, Дончо Донев, Митко Трендафилов, Христо Георгиев, Тончо Михайлов, кметът на Димитровград Иво Димов, Мариян Метларов - Лори, Борислав Кроснев, Александър Сугарев, Даниел Добриков, Деян Динев, Веско Георгиев, Тончо Проданов, Йордан Сотиров, Янаки Фотев, Христо Миновски, Петър Славов.

На мача ще е и Тончо Проданов. Той започва футболната си кариера от Димитровград. Играе в Ботев (Пловдив). Пет сезона е футболист на Левски (София), заедно с Георги Аспарухов – Гунди. Майстор на спорта с много богата треньорска кариера. След като окача бутонките на пирона, Тончо Проданов става треньор. Дългогодишен наставник в димитровградската футболна школа.