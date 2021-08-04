Спипаха 13-годишна с хероин в Хасково
- 04.08.2021 | 10:25
- Marica.bg
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- 1 коментара
13-годишщно момиче е било заловено с грам хероин, съобщиха от полицията в Хасково.
Детето било спряно от полицаи по обяд на ул. "Картечар" в кв. „Република“. При проверката е установено, че детето съхранява в себе си 4 бр. станиолови сгъвки, съдържащи около 1 грам кафяво прахообразно вещество, за което момичето заявило, че е хероин. Наркотикът е предаден с протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка.
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
alex04.08.2021 | 10:30
"13 годишна циганка" май трябваше да напишете.