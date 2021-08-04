Спипаха 13-годишна с хероин в Хасково

13-годишщно момиче е било заловено с грам хероин, съобщиха от полицията в Хасково.

Детето било спряно от полицаи по обяд на ул. "Картечар" в кв. „Република“. При проверката е установено, че детето съхранява в себе си 4 бр. станиолови сгъвки, съдържащи около 1 грам кафяво прахообразно вещество, за което момичето заявило, че е хероин. Наркотикът е предаден с протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка.