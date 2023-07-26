Снимка от Хасково: Гори в съседната община Минерални бани

Пожарът, който пламна днес след обяд в Община Минерални бани се вижда от високите етажи на сградите в хасковския кв. "Орфей". Пламъците бушуват часове наред, а вятърът ги разпалва.

Не палете огън на открито и бъдете внимателни в жегите.