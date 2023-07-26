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Снимка от Хасково: Гори в съседната община Минерални бани

  • 21:26, 26.07.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/snimka-ot-haskovo-gori-v-sasednata-obshtina-mineralni-bani Marica.bg
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Пожарът, който пламна днес след обяд в Община Минерални бани се вижда от високите етажи на сградите в хасковския кв. "Орфей". Пламъците бушуват часове наред, а вятърът ги разпалва.

Не палете огън на открито и бъдете внимателни в жегите.

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снимка хасково пожар минерални бани
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