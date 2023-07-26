Снимка от Хасково: Гори в съседната община Минерални бани 21:26, 26.07.2023 https://www.marica.bg/region/haskovo/snimka-ot-haskovo-gori-v-sasednata-obshtina-mineralni-bani Marica.bg Marica.bg 380 0 Принтирай Пожарът, който пламна днес след обяд в Община Минерални бани се вижда от високите етажи на сградите в хасковския кв. "Орфей". Пламъците бушуват часове наред, а вятърът ги разпалва. Не палете огън на открито и бъдете внимателни в жегите. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Пожар затвори пътя Любимец- Ивайловград 20:3526.07.2023 Бедствено положение в Хасковско, лумнаха няколко пожара 16:5526.07.2023