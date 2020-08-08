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Ситуацията в Хасковско под контрол, 247 пожара гасиха в страната 

  • 08.08.2020 | 08:36
  • 08.08.2020 | 08:38
    • https://www.marica.bg/index.php/region/haskovo/situaciqta-v-haskovsko-pod-kontrol-247-pojara-gasiha-v-stranata Marica.bg
  • Екип Марица
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Обстановката в Хасковска област е под контрол, екипи наблюдават ситуацията  в Динево. Това съобщи край харманлийското с. Рогозиново, където снощи горя, главен комисар Николай Николов.

Предстои заседание на оперативния щаб, където ще се реши дали да бъдат освободени 35 огнеборци и 11 коли от други части на страната, дошли вчера тук да помагат.

За последното денонощие в страната е имало 247 пожара, унищожени са хиляди горски и селскостопански площи, съобщи още гл. комисар Николов. Усложнена е обстановката в Елхово- Лесово, където в борбата срещу огнената стихия помагат верижни машини, очаква се всеки момент и хеликоптер. Локализиран е големият пожар в Сливен, допълни още той.

Комисар Николов призова да бъдем внимателни. Днес се очаква да е ветровито и горещо, а това подпомага пожарите. 

Снощните пожари в хасковска област са нанесли щети на обекти в индустриалната зона. В Ямбол далекопровод запали и жилищни сгради. 

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