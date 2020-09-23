С виртуална разходка ученици доброволци от Хасково опознават родния край
- 23.09.2020 | 15:12
- 23.09.2020 | 15:18
- Marica.bg
- 154 прегледа
- 0 коментара
Виртуална разходка пред ученици доброволци в Хасково ще се проведе в Хасково в петък - 25 септември, съобщиха от кметството.
Инициативата "Опознай родния край" е на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества Хасково (ПИЦНВ), съвместно с Туристически информационен център (ТИЦ.
Това ще стане от 15.30 ч. в ТИЦ-Хасково. Подрастващите доброволци са от ПИЦНВ, уточниха още от местната администрация.
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни