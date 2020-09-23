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С виртуална разходка ученици доброволци от Хасково опознават родния край

  • 23.09.2020 | 15:12
  • 23.09.2020 | 15:18
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/s-virtualna-razhodka-uchenici-dobrovolci-ot-haskovo-opoznavat-rodniq-kray Marica.bg
  • Marica.bg
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Виртуална разходка пред ученици доброволци в Хасково ще се проведе в Хасково в петък - 25 септември, съобщиха от кметството.

Инициативата "Опознай родния край" е на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества Хасково (ПИЦНВ), съвместно с Туристически информационен център (ТИЦ. 

Това ще стане от 15.30 ч. в ТИЦ-Хасково. Подрастващите доброволци са от ПИЦНВ, уточниха още от местната администрация.

виртуална разходка ученици доброволци Хасково опознай родния край ТИЦ ПИЦНВ
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