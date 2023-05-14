Росица Пейчева и детската фотосесия се местят в „Заря“ 

Заради дъжда концертът на Росица Пейчева и фотосесията "Аз съм българче" ще се проведат в ОНЧ"Заря-1858", съобщиха от Община Хасково.

Часовете остават същите. Снимките на децата в народни носии са от 16.00 часа във фоайето читалището, а Росица Пейчева ще се качи на сцената в голяма зала в 18.

Националният събор „Китна Тракия пее и танцува“ приключи по- рано днес.

Жури в състав: Първа сцена - председател Даниел Спасов и членове Александър Милушев и Диляна Пецова и жури в състав: Втора сцена - председател Милен Иванов и членове Тодор Кожухаров и Маргарита Цветанова оцени участниците и отличи най-добре представилите се в различните категории:

КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Народен хор „Фолклорна дъга”

НЧ “Проф. д-р Асен Златаров-1961”

гр. Хасково , общ. Хасково

2. Певческа група за автентичен фолклор "Войводовска китка“

НЧ „Отец Паисий-1925“

с. Войводово, общ. Хасково

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Вокална група „Пагане“

НЧ „Христо Ботев – 1914“

с. Искър, общ. Вълчи дол

2. Родопска фолклорна група

НЧ „Заря – 1903“

с. Малево, общ. Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Група за автентичен фолклор “Левкион”

НЧ „Отец Паисий-1925“

с. Левка, общ. Свиленград

2. Вокална група “Звънче“

ОУ “Христо Смирненски“

гр. Хасково, общ. Хасково

3. Певческа група „Тракия“

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1895“

гр. Димитровград, общ. Димитровград

КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Танцов състав

НЧ „Христо Ботев-1928“

с. Иваново, общ. Харманли

2. Детски танцов състав „Пъстрица“

НЧ „Тракия-2008“

гр. Хасково, общ. Хасково

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Танцов клуб „Балкан“

НЧ „Просвета-1870“, гр. Свиленград, филиал Одрин

гр. Одрин, Република Турция

2. Самодейна детска танцова група “Войводовче”

НЧ „Отец Паисий-1925“

с. Войводово, общ. Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Танцов състав „Нашенци“

НЧ „Васил Левски - 2003“

гр. Димитровград, общ. Димитровград

2. Сборна танцова формация „Ритмика“

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1895“

гр. Димитровград, общ. Димитровград

КАТЕГОРИЯ „АНСАМБЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Ансамбъл ЖПГ “Сребра“ и МПГ „Иван Михов“

НЧ ,,Просвета-1909“

с. Белозем, общ. Раковски

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Не се присъжда.

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Не се присъжда.

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Иехая Димитрова

Школа по народно пеене „Харманлийски славей“

гр. Харманли, общ. Харманли

2. Музикална школа по народно пеене

ОП „Младежки център“, гр. Хасково, общ. Хасково

3. Теодора Евтимова

Школа за народно пеене "Зора-Зорничка"

НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, общ. Хасково

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Ивайла Пасева

Музикална школа по народно пеене

ОП „Младежки център“, гр. Хасково, общ. Хасково

2. Школа по народно пеене „Харманлийски славей“

гр. Харманли, общ. Харманли

3. Дарина Христова

Школа по изкуствата "Илия Аврамов"

НЧ "Д.П.Сивков-1870", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора

4. Никол Михалик

Школа по изкуствата "Илия Аврамов"

НЧ "Д.П.Сивков-1870", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора

5. Габриела Илиева

Школа за народно пеене "Зора-Зорничка"

НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, общ. Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Росица Добрева и Николай Златков

НЧ „Изгрев - 1900“

с. Книжовник, общ. Хасково

2. Михаил Евтимов

Школа за народно пеене "Зора-Зорничка"

НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, общ. Хасково

3. Даниел Христов

Школа за народно пеене "Зора-Зорничка"

НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, общ. Хасково

4. Адриана Андреева

Школа за народно пеене "Зора-Зорничка"

НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, общ. Хасково

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Група за народни обичаи

НЧ „Пенко Пенков-2013“

с. Узунджово, общ. Хасково

Народен обичай „Сватба“

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Група за автентичен фолклор и народни обичаи

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1924“

с. Елена, общ. Хасково

Народен обичай „Власови пити“

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Група за автентичен фолклор ”На мегдана“

НЧ „Светлина – 1929“

с. Черепово, общ. Харманли

Народен обичай „Седянка“