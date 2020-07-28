Ремонт оставя сгради в Димитровград без вода днес 

Ремонтни дейности ще оставят днес няколко сгради lДимитровград без вода, съобщиха от общината. За времето от 8 до 17 часа ще бъде преустановено водоподаването към блоковете 13,15,17 и 19 на ул. „Емилиян Станев“, ул. „Химик“ №2, ул. „Неофит Бозвели“ №2 и №4 и бул. „Христо Ботев“ №42.

Причината е ремонт по главен водопровод на ул. „Химик“ и свързването му към сградните водопроводни отклонения.