Ремонт оставя сгради в Димитровград без вода днес
- 28.07.2020 | 07:06
- 28.07.2020 | 07:39
- Marica.bg
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Ремонтни дейности ще оставят днес няколко сгради lДимитровград без вода, съобщиха от общината. За времето от 8 до 17 часа ще бъде преустановено водоподаването към блоковете 13,15,17 и 19 на ул. „Емилиян Станев“, ул. „Химик“ №2, ул. „Неофит Бозвели“ №2 и №4 и бул. „Христо Ботев“ №42.
Причината е ремонт по главен водопровод на ул. „Химик“ и свързването му към сградните водопроводни отклонения.
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