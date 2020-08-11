Разследват опожаряването на лозе в Йерусалимово
- 11.08.2020 | 11:42
- 11.08.2020 | 11:49
- Делян Аврамов
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Районната прокуратура в Свиленград извършва разследване по досъдебно производство за пожара в землището на с. Йерусалимово, община Любимец.
Пламъците лумнаха вчера в лозов масив, собственост на търговско дружество. Огънят е обхвана 80 дка площ, включително сухи треви и храсти.
На място са пристигнаха противопожарни екипи. Пожарът бе локализиран. Нямаше опасност за населението от близките села.
Извършени са огледи, причините за произшествието се изясняват, съобщиха от държавното обвинение.
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