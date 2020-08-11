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Разследват опожаряването на лозе в Йерусалимово

  • 11.08.2020 | 11:42
  • 11.08.2020 | 11:49
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/razsledvat-opojarqvaneto-na-loze-v-yerusalimovo Marica.bg
  • Делян Аврамов
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Районната прокуратура в Свиленград извършва разследване по досъдебно производство за пожара в землището на с. Йерусалимово, община Любимец.

Пламъците лумнаха вчера в лозов масив, собственост на търговско дружество. Огънят е обхвана 80 дка площ, включително сухи треви и храсти.

На място са пристигнаха противопожарни екипи. Пожарът бе локализиран. Нямаше опасност за населението от близките села.  

Извършени са огледи, ​причините за произшествието се изясняват, съобщиха от държавното обвинение.

районната прокуратура Свиленград разследване пожарът лозов масив Йерусалимово община Любимец
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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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