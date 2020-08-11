Разследват опожаряването на лозе в Йерусалимово

Районната прокуратура в Свиленград извършва разследване по досъдебно производство за пожара в землището на с. Йерусалимово, община Любимец.

Пламъците лумнаха вчера в лозов масив, собственост на търговско дружество. Огънят е обхвана 80 дка площ, включително сухи треви и храсти.

На място са пристигнаха противопожарни екипи. Пожарът бе локализиран. Нямаше опасност за населението от близките села.

Извършени са огледи, ​причините за произшествието се изясняват, съобщиха от държавното обвинение.