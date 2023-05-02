Простреляният под връх Аида мъж имал законен „Глог“

Мъжът, който бе открит прострелян под връх Аида, преди дни, е от кърджалийското с.Габрово, той е на 46-години, съобщиха от полицията.

Той е бил открит, след като на спешния телефон е подаден сигнал, че по пътя водещ към връх „Аида“ след местността „Шарапаните“ ,е открит мъж с травматични увреждания по лицето в областта на устата. Пристигналите полицаи установили, че простреляният е контактен, но трудно комуникативен. Близо до него е открит пистолет „Глог“, законно притежаван от него.

Пострадалият веднага е откаран в МБАЛ Хасково с опасност за живота. По случая е образувано е досъдебно производство.