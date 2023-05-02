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Простреляният под връх Аида мъж имал законен „Глог“

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Мъжът, който бе открит прострелян под връх Аида, преди дни, е от кърджалийското с.Габрово, той е на 46-години, съобщиха от полицията.

Той е бил открит, след като на спешния телефон е  подаден сигнал, че по пътя водещ към връх „Аида“ след местността „Шарапаните“ ,е открит мъж с травматични увреждания по лицето в областта на устата. Пристигналите полицаи установили, че простреляният е контактен, но трудно комуникативен. Близо до него е открит пистолет „Глог“, законно притежаван от него. 

Пострадалият веднага е откаран в МБАЛ Хасково  с опасност за живота. По случая е образувано е досъдебно производство.

 

 

 

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За автора

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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