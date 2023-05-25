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Промяна в маршрутите на градския транспорт през уикенда в Хасково  

  • 10:57, 25.05.2023
  • 11:01, 25.05.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/promqna-v-marshrutite-na-gradskiq-transport-prez-uikenda-v-haskovo Marica.bg
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Във връзка с предстоящия първи кръг от шампионата на затворен маршрут „Писта Хасково“ на 27 и 28 май се променят временно маршрутите на тролейбуси и линия № 104 на електроавтобус, съобщиха от Община Хасково.

 Тролейбусите ще бъдат заменени с автобуси и ще се движат по маршрут: ЗММ-ЖП гара – Окръжна болница – Автогара – бул. ”Раковски” – ул. ”Дунав” – бул. ”Васил Левски” – бул. ”Съединение” – ЗММ

 Линия 104 – електроавтобус ще се движи по маршрут: Бившия ДАП – бул. „Освобождение” – бул. ”България” – бул. ”Съединение” – бул. ”Раковски” до кръговото на бул. ”Раковски” и обратно. 

 

 

 

 

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промяна маршрут тролеие хасково писта
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