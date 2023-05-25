Във връзка с предстоящия първи кръг от шампионата на затворен маршрут „Писта Хасково“ на 27 и 28 май се променят временно маршрутите на тролейбуси и линия № 104 на електроавтобус, съобщиха от Община Хасково.

Тролейбусите ще бъдат заменени с автобуси и ще се движат по маршрут: ЗММ-ЖП гара – Окръжна болница – Автогара – бул. ”Раковски” – ул. ”Дунав” – бул. ”Васил Левски” – бул. ”Съединение” – ЗММ

Линия 104 – електроавтобус ще се движи по маршрут: Бившия ДАП – бул. „Освобождение” – бул. ”България” – бул. ”Съединение” – бул. ”Раковски” до кръговото на бул. ”Раковски” и обратно.