От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект eTOURIST, с водещ партньор Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“ бяха организирани заключителни събития. Участие взеха представители на администрации, читалища и бизнес от регион Хасково, които имаха възможност да се запознаят с дейността на колегите си в Гърция, да обменят опит и идеи и да планират съвместни проекти за подобряване на туристическия потенциал на пограничните райони. Организатори на събитията бяха тримата партньори от Гърция - Сдружение на общините ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; Етнографски музей на Тракия - Агелики Гианакиду в Александруполис и Партньорство на активните граждани в Сапес.

Участниците бяха запознати, от страна на четиримата партньори, с постигнатите резултати по проекта, както и бяха представени гастрономически и винени маршрути в региона, като ключов инструмент за перспективата за развитие на трансграничния район, допълващи атракциите на Южна България и Северна Гърция и все повече се утвърждаващи са като фактор в развитието на туристическия сектор.

Интерес от страна на домакините, гражданите и гостите на Александрупулис предизвика организираното изложение на обичаи и продукти, представени от участниците от област Хасково, по време на двудневния фестивал – част от заключителните събития.

Освен, че имаха възможността да се насладят на красивите носии от Хасковския край и да усетят ритъма, идващ от сърцето, докато се хванаха на българското хоро, гръцките участници опитаха и уникалния вкус на мляко и млечни продукти, колбаси и местни специалитети, вино и мед, които българските участници им предложиха с усмивка и съседска добронамереност.

От своя страна гръцките партньори се бяха погрижили да представят региона на Еврос с произведени продукти, типични за техния край, както и традициите, които ги съпътстват във времето до днес. Българската делегация опита приготвени традиционни ястия, за които всички се съгласиха, че много си приличат с българските – не само заради вкуса им, но и заради любовта, с които са приготвени. Любовта – която сближава хората и за която граници няма.

В края на третия ден всички участници убедено си стиснаха ръцете, да работят за всичко, което обединява жителите от двете страни на границата и най-вече за постигане на растеж, който да даде и други възможности за създаване на трайни и перспективни партньорства. Партньорства на базата на общи традиции, опит и ценности.

Проектът eTOURIST на практика приключи с тези заключителни събития, но със сигурност по време на тяхното провеждане стартираха множество партньорства с обещаващо бъдеще.

В рамките на проекта бяха изследвани природното и културно наследство и традиционни храни и вина от областите Хасково и Еврос, които могат да бъдат прочетени на интерактивния дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково-Еврос": https://www.maritza-evros.eu/ и https://etourist.dimossin.gr/. Отново от там може да бъде свалено на всяко мобилно устройство приложение с маршрути и информация за културни и природни обекти на територията на двете погранични области. Приложението предлага и много интересни факти за традиционната кухня и вино, характерни за регионите на Хасково и Еврос.

