Пил алкохол 27-годишен шофьор се обърна с фолксваген между селата Зимовина и Лясковец в община Стамболово, съобщиха от полицията.

Водачът от с. кърджалийското с. Прилепци загубил контрол над управлението, автомобилът излетял вляво извън пътя и се преобърнал в нива. В колата пътувал и 17-годишен от кърджалийското с. Енчец. Двамата били транспортирани в МБАЛ-Хасково. Животът им не е в опасност.

Тестът с дрегер отчел 1,14 промила в издишания от шофьора въздух. На автомобилиста са съставени актове.