Пийнал шофьор се обърна с колата си между две стамболовски села
- 28.03.2022 | 12:01
- 28.03.2022 | 12:07
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Пил алкохол 27-годишен шофьор се обърна с фолксваген между селата Зимовина и Лясковец в община Стамболово, съобщиха от полицията.
Водачът от с. кърджалийското с. Прилепци загубил контрол над управлението, автомобилът излетял вляво извън пътя и се преобърнал в нива. В колата пътувал и 17-годишен от кърджалийското с. Енчец. Двамата били транспортирани в МБАЛ-Хасково. Животът им не е в опасност.
Тестът с дрегер отчел 1,14 промила в издишания от шофьора въздух. На автомобилиста са съставени актове.
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