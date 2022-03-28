112
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Пийнал шофьор се обърна с колата си между две стамболовски села

Принтирай
viber icon

Пил алкохол 27-годишен шофьор се обърна с фолксваген между селата Зимовина и Лясковец в община Стамболово, съобщиха от полицията.

Водачът от с. кърджалийското с. Прилепци загубил  контрол над управлението, автомобилът излетял вляво извън пътя и се преобърнал в нива. В колата пътувал и 17-годишен от кърджалийското с. Енчец. Двамата били транспортирани в МБАЛ-Хасково. Животът им не е в опасност. 

Тестът с дрегер отчел 1,14 промила в издишания от шофьора въздух. На автомобилиста са съставени актове.

пийнал шофьор обърна полицията мбал хасково
viber icon
Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Как приемате ареста на Бойко Борисов?

Резултати