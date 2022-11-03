Пийнал пешеходец се сблъска с автобус

Пешеходец на 55 г. е леко ранен, след като изскочи внезапно пред автобус и бе блъснат, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал вчера в 16.40 часа в село Узунджово, когато рейсът се движил по редовната линия от Хасково. Пострадалият и пешеходецът били тествани за алкохол. Пробата на пешеходеца отчела 1.1 промила. След преглед на ранения е назначено домашно лечение.