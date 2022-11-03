Пийнал пешеходец се сблъска с автобус
- 09:56, 03.11.2022
- 09:59, 03.11.2022
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Пешеходец на 55 г. е леко ранен, след като изскочи внезапно пред автобус и бе блъснат, съобщиха от полицията.
Инцидентът станал вчера в 16.40 часа в село Узунджово, когато рейсът се движил по редовната линия от Хасково. Пострадалият и пешеходецът били тествани за алкохол. Пробата на пешеходеца отчела 1.1 промила. След преглед на ранения е назначено домашно лечение.
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