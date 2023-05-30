Опожариха 2 коли в кв. „Вулкан“ в Димитровград

Умишлен палеж на две коли разследва полицията в Димитровград.

В полунощ 38-годишна жена подала сигнал за лумналите автомобили в кв. „Вулкан“. На мястото пристигнал екип на огнеборците от града.

Напълно е изгорял лек автомобил Ауди А4, собственост на 39-годишен мъж от града, а Волво С70, собственост на 45-годишен мъж, е с частични щети.

Образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава, казаха от ОДМВР-Хасково.