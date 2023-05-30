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Опожариха 2 коли в кв. „Вулкан“ в Димитровград

  • 10:25, 30.05.2023
  • 10:31, 30.05.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/opojariha-2-koli-v-kv-vulkan-v-dimitrovgrad Marica.bg
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Умишлен палеж на две коли разследва полицията в Димитровград.

В полунощ 38-годишна жена подала сигнал за лумналите автомобили в кв. „Вулкан“. На мястото пристигнал екип на огнеборците от града.

Напълно е изгорял лек автомобил Ауди А4, собственост на 39-годишен мъж от града, а Волво С70, собственост на 45-годишен мъж, е с частични щети. 

Образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава, казаха от ОДМВР-Хасково.

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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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