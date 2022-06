Очаква се ръст на цените на азотните торове през септември

„Неохим“ АД, който е и един от двата торови производителя на територията на страната ни, не е получил държавна помощ заради високите цени на природния газ, както бе обещано от правителството. В комбинация с обявеното от „Булгаргаз“ ЕАД увеличение в прогнозната цена на природния газ за месец август 2022 г., това създава сериозни предпоставки за притеснения за мениджмънта на торовия производител.

В същото време официалният източник за цените на природния газ на европейския пазар ICIS обяви на 16 юни прогнозна цена Spot Gas Markets Intra-day на TTF за юни от 138,9 евро за MWh. Притесненията за „Неохим“ АД се засилват и от намеренията на „Булгартрансгаз“ да спре подаването на природен газ заради въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора IGB. Предвижда се проектът да свърже България с Южния газов коридор и да има синергия с други големи енергийни проекти като TAP, TANAP, EastMed и LNG терминала в Александруполис.

Изпълнителният директор на „Неохим“ АД Стефан Димитров обяви, че очаква и увеличаване и на цената на превоза във връзка поскъпването на горивата и стартирането на жътвата. Той подчерта, че заради усложнената международна обстановка редица заводи на Балканите, в това число в Румъния, Хърватия и Унгария, са преустановили дейността си. В допълнение уточни, че норвежкият производител на торове Yara International ASA спря дейността на производствените си мощности в Италия по технически причини. Примера й последва и aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa тopoвe СF Іnduѕtrіеѕ, който прекрати paбoтaтa в 2 oт зaвoдитe cи във Beлиĸoбpитaния. Не на последно място Димитров отчете и факта, че е налице проблем с доставките на торове от Украйна, заради войната.

Ситуацията и несигурността на торовия пазар ще се усложни допълнително с въвеждането на очакваните рестрикции за износ на торове от Турция през септември и на тези за износ от Русия - през август, предвижда изпълнителнителният директор на торовия производител в Димитровград.

Той информира и за тенденциите в цените на торовете на международния пазар, като обясни, че в момента във Великобритания амониевият нитрат /AN/ се търгува на стойности от около £750/t CPT /с превоз до уговорено място/. Origin Fertilizers пък обяви цена от £730/t CPT за AN и £620/t CPT и за CAN /калциев амониев нитрат/ за юни—юли. Glasson Fertilizers също определи нови цени на амониевия нитрат през юни, юли и август съответно по £725/t, £730/t и £733/t за EXW склад /склад франко/. Компанията предлага доставни цени на CAN за периодите юни-юли и август съответно по £625/t склад EXW и £630/t склад EXW. Yara и Borealis обявиха пазарни цени за AN съответно по €790/t CPT и €786/t CPT за доставка юли—август.

„Комбинацията от всички възникнали проблеми и неясноти за торовата индустрия в Европа, води до прогнозата, че през септември цените на азотните торове ще се покачат в сравнение с тези от юли“, обобщи Стефан Димитров.