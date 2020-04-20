Областният управител прати козунаци на шофьорите край Узунджово 20.04.2020 | 07:29 https://www.marica.bg/index.php/region/haskovo/oblastniqt-upravitel-prati-kozunaci-na-shofyorite-kray-uzundjovo Marica.bg Marica.bg 193 прегледа 0 коментара Принтирай Козунак и курабии получиха изчакващите на буферния паркинг край Узунджово шофьори от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Жестът на областния управител е достигнал до тях благодарение на служителите, охраняващи паркинга. козунаци шофори узунджово областен управител хасково
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