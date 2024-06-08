Приключи 23-тото издание на Националния конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. Жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов - ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив и членове - проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе - преподаватели в Академията оцени музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса и определи наградите:

КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“

I НАГРАДА – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково

II НАГРАДА – ВИГ „Акустика“, София

III НАГРАДА – Вокална формация за стари градски песни „Абел“ при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград

КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)

I НАГРАДА – Дует Ваня Иванова и Стефка Георгиева, Казанлък

II НАГРАДА – Дует „РОКИВА“, Хасково

III НАГРАДА – Дует „Настроение“, Пловдив

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“

I НАГРАДА – Надя Николова, Хасково

II НАГРАДА – Нина Мълчанова, Казанлък

III НАГРАДА – Фани Чинова, Хасково

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“

I НАГРАДА – Рангел Мрянов, Перущица

II НАГРАДА – Петър Петров , Хасково

III НАГРАДА – не се присъжда

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ – Вокална група „Лотос бял“, Хасково

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ – Група за стари градски песни при НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, община Димитровград

НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН – Детска вокална група „Щастливци” при НЧ „Дружба-1870”, Харманли

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНЯТОР – Димитър Недялков – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ , Хасково