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Наградата за авторска песен в конкурса „С песните на Ари“ отиде в Харманли

  • 19:56, 08.06.2024
  • 19:59, 08.06.2024
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/nagradata-za-avtorska-pesen-v-konkursa-s-pesnite-na-ari-otide-v-harmanli Marica.bg
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Приключи 23-тото издание на Националния конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. Жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов - ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив и членове - проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе - преподаватели в Академията оцени музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса и определи наградите: 
КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“
I  НАГРАДА – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково
II  НАГРАДА – ВИГ „Акустика“, София
III  НАГРАДА – Вокална формация за стари градски песни „Абел“ при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград      
КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)
I  НАГРАДА – Дует Ваня Иванова и Стефка Георгиева, Казанлък
II  НАГРАДА – Дует „РОКИВА“, Хасково
III  НАГРАДА – Дует „Настроение“, Пловдив
КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“
I  НАГРАДА   –  Надя Николова, Хасково
II  НАГРАДА – Нина  Мълчанова, Казанлък
III НАГРАДА – Фани Чинова, Хасково      
КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“
I  НАГРАДА – Рангел Мрянов, Перущица 
II НАГРАДА – Петър Петров , Хасково 
III НАГРАДА – не се присъжда

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ – Вокална група „Лотос бял“, Хасково
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ – Група за стари градски песни при НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, община Димитровград
НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН – Детска вокална група „Щастливци” при НЧ „Дружба-1870”, Харманли
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНЯТОР – Димитър Недялков – ВИГ „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ , Хасково

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