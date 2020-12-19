Много пиян отнесе стълб, остави село Крум без ток
- 19.12.2020 | 10:25
- 19.12.2020 | 10:30
- Делян Аврамов
- 225 прегледа
- 0 коментара
Пиян шофьор на 47 г. отнесе електрически стълб и остави цяла вечер без ток димитровградското село Крум.
Инцидентът станал снощи към 18 ч. Пристигналите на мястото полицаи тествали водача от селото. Дрегерът отчел 2,43 промила.
След преглед в болница мъжът е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно произвоство.
Заради катастрофата село Крум все още е без ток. Екипи на EVN в момента работят в района. Очаква се електричеството да бъде възстановено днес след обяд.
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни