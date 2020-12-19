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Много пиян отнесе стълб, остави село Крум без ток

  • 19.12.2020 | 10:25
  • 19.12.2020 | 10:30
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/mnogo-piqn-otnese-stalb-ostavi-selo-krum-bez-tok Marica.bg
  • Делян Аврамов
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Пиян шофьор на 47 г. отнесе електрически стълб и остави цяла вечер без ток димитровградското село Крум. 

Инцидентът станал снощи към 18 ч. Пристигналите на мястото полицаи тествали водача от селото. Дрегерът отчел 2,43 промила.

След преглед в болница мъжът е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно произвоство.

Заради катастрофата село Крум все още е без ток. Екипи на EVN в момента работят в района. Очаква се електричеството да бъде възстановено днес след обяд.

пиян шофьор без ток село Крум промила дрегер полицаи
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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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