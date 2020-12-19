Много пиян отнесе стълб, остави село Крум без ток

Пиян шофьор на 47 г. отнесе електрически стълб и остави цяла вечер без ток димитровградското село Крум.

Инцидентът станал снощи към 18 ч. Пристигналите на мястото полицаи тествали водача от селото. Дрегерът отчел 2,43 промила.

След преглед в болница мъжът е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно произвоство.

Заради катастрофата село Крум все още е без ток. Екипи на EVN в момента работят в района. Очаква се електричеството да бъде възстановено днес след обяд.