Млади банди и звезди на Хасково рок 2022 този петък и събота

ХАСКОВО РОК стартира на 8 юли 2022 година на Спортен комплекс „Спартак“. Първи на сцената излизат три младежки банди от Хасково. От 18,30 часа забиват рок-групите от Младежкия център „Прима виста“ , „Еуфория“ , както и любимците на младежката аудитория 5 D. Веднага след тях от 19 на сцената се качват: Caliberty, Odd Crew и „Ахат“.

ХАСКОВО РОК се организира от община Хасково и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Фестивалът е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ . За поредна година в рамките на феста Комисията провежда и благотворителната кампания „Купи тениска-подари мечта“. Средствата, събрани от продажбата на тениски с логото на ХАСКОВО РОК 2022, ще бъдат инвестирани в музикални инструменти, които ще бъдат подарени на талантливи деца от Хасково. В първата вечер на ХАСКОВО РОК 2022 ще бъдат подарени музикални инструменти на деца от Хасково, закупени със средствата от миналогодишното издание на „Купи тениска-подари мечта“.

Кулминацията на ХАСКОВО РОК е на 9 юли, когато на сцената в Хасково излизат от 19,00 часа No more Many more, Хангар 42 и безспорната звезда на феста Ronnie Romero & Еridan.

Община Хасково кани всички фенове на рок музиката на 8 и 9 юли на ХАСКОВО РОК 2022 – вход свободен!