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Млад шофьор от Пазарджик бръмчи дрогиран в Харманли

  • 10:32, 08.03.2023
  • 10:39, 08.03.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/mlad-shofyor-ot-pazardjik-bramchi-drogiran-v-harmanli Marica.bg
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Дрогиран шофьор на 21 г. е арестуван вчера в Харманли, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Младежът от пазарджишкото село Ивайло карал опел, когато автопатрул го спрял за проверка. Тестът отчел амфетамин в организма на водача.

Нарушителят е задържан за 24 часа по образуваното бързо производство.

 

 

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шофьор пазарджик бръмчи дрогиран харманли одмвр хасково
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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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