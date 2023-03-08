Млад шофьор от Пазарджик бръмчи дрогиран в Харманли

Дрогиран шофьор на 21 г. е арестуван вчера в Харманли, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Младежът от пазарджишкото село Ивайло карал опел, когато автопатрул го спрял за проверка. Тестът отчел амфетамин в организма на водача.

Нарушителят е задържан за 24 часа по образуваното бързо производство.