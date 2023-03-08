Млад шофьор от Пазарджик бръмчи дрогиран в Харманли 10:32, 08.03.2023 10:39, 08.03.2023 https://www.marica.bg/region/haskovo/mlad-shofyor-ot-pazardjik-bramchi-drogiran-v-harmanli Marica.bg Делян Аврамов 92 0 Принтирай Дрогиран шофьор на 21 г. е арестуван вчера в Харманли, съобщиха от ОДМВР-Хасково. Младежът от пазарджишкото село Ивайло карал опел, когато автопатрул го спрял за проверка. Тестът отчел амфетамин в организма на водача. Нарушителят е задържан за 24 часа по образуваното бързо производство.