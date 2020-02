Коронавирус ли? И той на лимонада става 

Българинът е оцелял, защото се е смял над нещастието си и световните беди. Шегувал се е винаги и не се е появила сила, която да срази смеха му. Така е и с коронавируса. За сега у нас той предизвиква повече майтапи от колкото паника на фона на световните настроения, което е добре, защото истерията е по- опасна от самата зараза.

Хуморът на народния гении не подмина ни политиците, ни миските, ни навиците и проблемите ни. Всички са в лимонадата с новия вирус.

Докато управляващи и синдикати умуват какво да правят с доброволната домашна карантина, нашенецът намери решение за дълго празнуване и хич не му дреме. „Само за 154 лева може да идете в Милано с полет на 26.02 и да се върнете на 28.02 с автоматичното право да излезете в болничен 14 дни под карантина. Така ще може да свържете с почивни дни не само 3 март, ами и 8-ми, че и 13-и, който се пада фатален, понеже е в петък и в ретрограден Меркурий. Успех“, гласи актуален пост по темата във Фейсбук. Ние не ви съветваме да тръгвате към Милано, освен ако не сте сигурни, че „Вирусът бил китайско менте. Маски ДОЛУ!“.

Маски в аптеките няма, но пък „ все още има торбички по веригите !!! Пробивам дупки за очите 5 лв.“ . Те и ръкавиците свършиха, въпрос на време е мрежата да им намери заместител. Ако случайно разполагате с маски „може спокойно да ги замените за тристаен в „Драгалевци“ при тези цени.

Не се страхувайте от маскирани, защото може да са просто разбойници, а не опасно болни. „Вчера в банката влязоха двама с маски и настана паника. Казаха, че е обир и всички се успокоихме.“

„Папата се помолил за заразените с новия вирус! А заразените със стари вируси не са ли хора , ве !?“, питат засегнати шегаджии, вероятно повалени от завърналия се отново грип. То и ку- треса има у нас, свинската чума отново дойде, бежанците и те...Въобще да се кръстиш ли, да се молиш ли?

„Чувам яки гърмежи в Димитровград, тип заря. "Коронясваха" се някъде...“. Вероятно са си купили „лек срещу заразата от 7-8 лв. литъра“.

Да продължим купона с откритието, че „Цялата истерия с коронавируса е за да се компрометира един бранд бира! Наздраве!“. Спокойно с наздравиците, защото „откакто разбра, че българската ракия лекува коронавируса, КАТ е с нови дрегери. След 2 промила изписват „имунизиран“. Чудя се защо все още липсват статуси с онази верига хипермаркети, придобила небивала популярност във фейсбук, но има време. Както и чалгата да създаде хит за новия вирус. Колко му е, щом възпя безводието в Перник. Чалгадивите да побързат, защото метълите вече ги изпревариха, твърди се, че „Manowаr имат ново парче - "The crown and the virus"

Ако искате да знаете „Държава, в която партията, довела я до просешката тояга, е втора политическа сила, никакви вируси не могат да я съборят“. Както и „народ, който след дни ще се закичи с мартеници от Китай“. Това е положението всичко е китайско, а ние нямаме нищо против.

Няма да отървем Covid – 19, просто не е възможно и най- вероятно той вече е тук. Но не се вкисвайте, а се усмихвайте, защото смехът е по- заразен от вирусите. Ще добавим само, че народ, който и от най- киселия лимон си прави свежа лимонада, не може да бъде унищожен. Нито от коронавирус, нито от птичи грип, нито от собствените си политици, които вече 30 г. системно и упорито се опитват да го сторят.