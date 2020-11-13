Комарджия се жали, трийнали му над 6 бона

Жалба за кражба на над 6000 в левове и валута подал 43-годишен посетител на игрална зала в Хасково, съобщиха от полицията.

Мъжът от стамболовското село Зорница се оплакал в районното, че в 4 ч. миналата сутрин влязъл в казиното и оставил портфейла си върху една от игралните машини. по-късно установил, че от кесията му липсват 6000 лева, 610 евро и 200 турски лири.

Интересен факт е, че жалбата е подадена около 10 часа по-късно, късно след като мъжът установил липсите. По случая е образувано досъдебно производство.