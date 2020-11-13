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Комарджия се жали, трийнали му над 6 бона

  • 13.11.2020 | 11:41
  • 13.11.2020 | 11:46
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/komardjiq-se-jali-triynali-mu-nad-6-bona Marica.bg
  • Делян Аврамов
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Жалба за кражба на над 6000 в левове и валута подал 43-годишен посетител на игрална зала в Хасково, съобщиха от полицията.

Мъжът от стамболовското село Зорница се оплакал в районното, че в 4 ч. миналата сутрин влязъл в казиното и оставил портфейла си върху една от игралните машини. по-късно установил, че от кесията му липсват 6000 лева, 610 евро и 200 турски лири.

Интересен факт е, че жалбата е подадена около 10 часа по-късно, късно след като мъжът установил липсите. По случая е образувано досъдебно производство.

жалба кражба комарджия игрална зала Хасково полицията лева евро турски лири портфейла
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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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