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Кичат с мартеница всеки, ползвал услуга в кметството на Хасково

  • 01.03.2022 | 10:59
  • 01.03.2022 | 11:03
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/kichat-s-martenica-vseki-polzval-usluga-v-kmetstvoto-na-haskovo Marica.bg
  • 213 прегледа
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Мартеничка с пожелание за здраве и мир получава днес всеки, който ползва услугите на общинската администрация в Хасково, съобщиха от кметството. 

„Аз обичам Хасково“, е изписано около белите и червените конци.

мартеница мартеничка кметството хасково
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