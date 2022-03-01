Кичат с мартеница всеки, ползвал услуга в кметството на Хасково 01.03.2022 | 10:59 01.03.2022 | 11:03 https://www.marica.bg/region/haskovo/kichat-s-martenica-vseki-polzval-usluga-v-kmetstvoto-na-haskovo Marica.bg Marica.bg 213 прегледа 0 коментара Принтирай Мартеничка с пожелание за здраве и мир получава днес всеки, който ползва услугите на общинската администрация в Хасково, съобщиха от кметството. „Аз обичам Хасково“, е изписано около белите и червените конци. мартеница мартеничка кметството хасково
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