Журито отличи най-добрите участници в 58-ия Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“, съобщават от Община Хасково.

Фолклорното събитие се проведе в събота на две сцени в парк „Кенана“. Участниците бяха оценявани от жури в състав: първа сцена – председател Трендафил Димитров, членове – Красимир Димитров и Диляна Пецова и втора сцена – председател Данислав Кехайов, членове – Златка Тимонова и Маргарита Цветанова.

„ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Школа по народно пеене "Зора-Зорничка" при НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, община Хасково

2. Мъжка фолклорна певческа група „Нашенци“ при НЧ „Цвятко Радойнов-1885“, гр. Крън, община Казанлък

3. Певческа група за автентичен фолклор „Войводска китка“ при НЧ „Отец Паисий-1925“, с. Войводово, община Хасково

4. Мъжка фолклорна група „Мезек“ при НЧ „Изгрев-1921“, с. Мезек, община Свиленград

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Женска група за автентичен фолклор „От извора“ при НЧ „Заря-1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани

2. Група за автентичен фолклор „Левкион“ при НЧ „Отец Паисий-1925“, с. Левка, община Свиленград

3. Група за автентичен фолклор при НЧ „Наука-1904“, с. Стрелци, община Брезово

4. Група за автентичен фолклор при НЧ “Светлина-1929“, с. Долно Белево, община Димитровград

5. Народен хор „Фолклорна дъга“ при НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“, гр. Хасково, община Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Женска група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина-1926“, с. Въгларово, община Хасково

2. Женска фолклорна група „Тракийски наниз“ при НЧ „Нов живот-1930“, с. Капитан Андреево, община Свиленград

3. Вокална група към Пенсионерски клуб „Родолюбие“, с. Стамболийски община Хасково

4. Женска група за автентичен фолклор при НЧ “Съзнание-1890“, с. Жълти бряг, община Стамболово

5. Певческа фолклорна група ”Тракийка” при НЧ ”Христо Ботев-1928”, с. Иваново, община Харманли

6. Детска вокална група “Ясно звънче“ при ОУ “Христо Смирненски“, гр. Хасково, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Фолклорна танцова група ”Ивановци” при НЧ ”Христо Ботев-1928”, с. Иваново, община Харманли

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Танцов състав „Майсторите“ при НЧ „Просвета-1907“, с. Ръжево Конаре, община Калояново

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Танцов клуб „Балкан“ при НЧ „Просвета-1870“ - гр. Свиленград, филиал гр. Одрин, община Одрин, Република Турция

2. Детска танцова група „Войводовче“ при НЧ „Отец Паисий-1925“, с. Войводово, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „АНСАМБЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Не се присъжда

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Не се присъжда

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Не се присъжда

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Деляна Манева, СУ “Любен Каравелов”, гр. Пловдив, община Пловдив

2. Теодора Евтимова, ШНП "Зора-Зорничка" при НЧ "Зора-1982", гр. Хасково, община Хасково

3. Веселин Арабаджиев, НЧ „Заря-1903“ с. Малево, община Хасково

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Теодор Борисов, НЧ „Звездица-2003“, гр. Димитровград, община Димитровград

2. Траян Стоев, ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора, община Стара Загора

3. Дария Стратиева, Музикална школа по народно пеене при ОП „Младежки център“, гр. Хасково, община Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Теодора Калайджиева, Музикална школа по народно пеене при ОП „Младежки център“, гр. Хасково, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Група за автентичен фолклор „На мегдана” при НЧ „Светлина-1929, с. Черепово, община Харманли - за пресъздаване на обичая „Замески”

2. Сдружение „Бодра мисъл“ и НЧ „Бодрост-1885“, с. Бодрово, община Димитровград – за пресъздаване на обичая „Сирни Заговезни“ в Бодрово

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

1. Група за народни обичаи при НЧ „Пенко Пенков-2013“, с. Узунджово, община Хасково - за пресъздаване на обичая „Жътва“

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Не се присъжда

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ГРАМОТА ЗА НАЙ-АТРАКТИВЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ

Танцова формация „Тракийско цвете“ при Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора

ГРАМОТА ЗА СТИЛОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТЕНТИЧНИ ХОРА̀

Танцово студио „Нишани“, гр. Свиленград, община Свиленград

ГРАМОТА ЗА СТИЛОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТЕНТИЧНИ НАРОДНИ ПЕСНИ

Група за автентичен фолклор „С песните на баба“ при НЧ „Просвета-1907“, с. Ръжево Конаре, община Калояново

ГРАМОТА ЗА НАЙ-МАЛЪК ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ема Янакиева, Музикална школа по народно пеене при ОП „Младежки център“, гр. Хасково, община Хасково