Издирват със следово куче 6 часа пенсионер

След 6 часа издирване е открит 74-годишен пенсионер от тополовградското село Мрамор, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Възрастният мъж излязъл в 15.30 часа по-миналия ден да разходи домашния си любимец. След като не се прибрал, в 19 часа негови близки подали сигнал в районното управление на Тополовград. Незабавно били организирани издирвателни действия . На крак били вдигнати полицаи, ​граничари с термокамера, следово куче и доброволци.

Час след полунощ дядото бил открит в иглолистна гора, западно от селото. Той бил във видимо добро здравословно състояние. След преглед от медиците е отведен в дома си.