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Издирват със следово куче 6 часа пенсионер

  • 14.12.2020 | 11:51
  • 14.12.2020 | 11:59
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/izdirvat-sas-sledovo-kuche-6-chasa-pensioner Marica.bg
  • Делян Аврамов
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След 6 часа издирване е открит 74-годишен пенсионер от тополовградското село Мрамор, съобщиха от ОДМВР-Хасково.

Възрастният мъж излязъл в 15.30 часа по-миналия ден да разходи домашния си любимец. След като не се прибрал, в 19 часа негови близки подали сигнал в районното управление на Тополовград. Незабавно били организирани издирвателни действия . На крак били вдигнати полицаи, ​граничари с термокамера, следово куче и доброволци.

Час след полунощ дядото бил открит в иглолистна гора, западно от селото. Той бил във видимо добро здравословно състояние. След преглед от медиците е отведен в дома си.

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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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