Ибряма свири в Димитровград довечера

Иво Папазов-Ибряма свири довечера в Димитровград. Вълнуваща среща с легендарния музикант и неговия сватбен оркестър „Тракия“ очаква почитателите на виртуоза на кларинета. Мястото на концерта е пл. "България", началото- 20.30 .

Носител на многобройни награди, той е единственият български музикант, удостоен с наградата на публиката на BBC през 2005г. Миналата година печели и специалната артистична награда на международния фестивал WOMEX 2022. Призът се връчва за музикално съвършенство, социална значимост, въздействие и цялостен принос. Същата година е отличен и с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ за приноса му към българската култура и за разпространението в цял свят на културните традиции на България. На фестивала "Аполония" в Созопол през 2022 година е удостоен с голямата награда - "Аполон Токсофорос".

Иво Папазов има блестяща музикална кариера. Издал е многобройни албуми, като два от тях са продуцирани от самия Джо Бойд (продуцент на Pink Floyd, Джими Хендрикс и REM). Папазов е възхваляван от множество известни музиканти, а медии като The Guardian, Songlines, The Washington Post и The New York Times, неведнъж са писали за него със суперлативи. Наричат го "българският Бени Гудман", "свръхестествен гений на кларнета", "най-великият кларинетист на Балканите".

Изключителният музикант развива свой почерк, като продължава да съчетава в музиката си фолклор и традиция, и съумява с изключителна виртуозност да издигне оригиналния си музикален стил до световните сцени, като се нарежда до най-изтъкнатите творци на нашето време. Неговият оркестър "Тракия" е съставен от невероятни музиканти, представители на различни етнически групи от различни краища на България, които вече десетки години допринасят със своя талант и енергия за изграждане на своеобразния стил, който става световно известен с името "сватбарска музика"– микс от българска и балканска традиционна музика с елементи на джаз, фънк и рок.