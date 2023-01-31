Хванаха 12-годишно момче с хероин в Хасково

12-годишно момче бе заловено с дрога в Хасково, съобщиха от полицията. Детто било проверено пред дома му на улица „Картечар“ в кв. "Република". В дрехите му полицаите открили сгъвка с грам хероин.

В Маджарово пък е заловен дрогиран шофьор. Дрегерът отчел употреба на амфетамин и метаамфетамин. 44- годишният мъж бял и книжка, но се качил на товарен автомобил „Крайслер“.