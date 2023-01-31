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Хванаха 12-годишно момче с хероин в Хасково

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12-годишно момче бе заловено с дрога в Хасково, съобщиха от полицията. Детто било проверено пред дома му на  улица „Картечар“ в  кв. "Република".  В дрехите му полицаите открили сгъвка с грам хероин.

В Маджарово пък е  заловен дрогиран шофьор. Дрегерът отчел употреба на амфетамин и метаамфетамин. 44- годишният мъж бял и книжка, но се качил на товарен автомобил „Крайслер“. 

 

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дете дрога хероин картечар хасково
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За автора

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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