Хванаха 12-годишно момче с хероин в Хасково
- 09:01, 31.01.2023
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12-годишно момче бе заловено с дрога в Хасково, съобщиха от полицията. Детто било проверено пред дома му на улица „Картечар“ в кв. "Република". В дрехите му полицаите открили сгъвка с грам хероин.
В Маджарово пък е заловен дрогиран шофьор. Дрегерът отчел употреба на амфетамин и метаамфетамин. 44- годишният мъж бял и книжка, но се качил на товарен автомобил „Крайслер“.
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.595 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР с няколко крайни срока
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