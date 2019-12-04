Хубен Стефанов пое Славянското дружество 

Поетът Хубен Стефанов оглави Славянското дружество в Хасково. Той бе избран единодушно на отчетно- изборно събрание, на което по лични причини от поста се оттегли адв. Надежда Стоянова. Секретар на дружеството остава Александър Милушев.

Славянското дружество в града обединява хасковлии с различни професии. В него членуват хора на изкуството, учители, бизнесмени, адвокати и др.

Хасковският филиал на Славянското дружество у нас бе създаден през 2006 г. У нас дружеството съществува още от далечната 1899 г. Негови активни членове са били големи българи като Васил Друмев, Иван Вазов, Алеко, Яворов, акад. Балан, акад. Петър Динеков и др.