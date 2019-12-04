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Хубен Стефанов пое Славянското дружество 

  • 04.12.2019 | 15:30
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/huben-stefanov-poe-slavqnskoto-drujestvo Marica.bg
  • Цанка Семерджиева
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Поетът Хубен Стефанов оглави Славянското дружество в Хасково. Той бе избран единодушно на отчетно- изборно събрание, на  което по лични причини от поста се оттегли адв. Надежда Стоянова. Секретар на дружеството остава Александър Милушев. 

Славянското дружество в града обединява хасковлии с различни професии. В него членуват хора на изкуството, учители, бизнесмени, адвокати и др.  

Хасковският филиал на Славянското дружество  у нас бе създаден през 2006 г.  У нас дружеството съществува още от далечната 1899 г. Негови активни членове са били големи българи като Васил Друмев, Иван Вазов, Алеко, Яворов, акад. Балан, акад. Петър Динеков и др. 

 

хубен стефанов славянско дружество хасково

Цанка Семерджиева

Редактор

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

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