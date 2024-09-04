Голямо DJ парти с френската техно чело група VLTN2 довечера в Хасково
- 07:28, 04.09.2024
- 07:42, 04.09.2024
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Голямо градско DJ- парти ще има довечера в Хасково. За пръв път в града ще гостува френската техно чело група VLTN2. Те са млади, много талантливи и креативни изпълнители, тяхната музика е вдъхновена от вечни хитове и собствени интерпретации. DJ Валентин и виолончелистът Валентин ще направят истински спектакъл от 20 ч на спортен комплекс „Спартак“.
Там ще са и любимите DJ на Хасково, със специалното участие на DJ Живко Микс, КСК „Спартак“. Заповядайте, входът е свободен, забавлението гарантирано!