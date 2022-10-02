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Голям горски пожар избухна между Пъстрогор и Младиново

  • 18:17, 02.10.2022
  • 18:43, 02.10.2022
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/golqm-gorski-pojar-izbuhna-mejdu-pastrogor-i-mladinovo Marica.bg
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Голям горски пожар е избухнал между свиленградските села Пъстрогор и Младиново, съобщиха от областната управа в Хасково.

6 екипа огнеборци гасят със специализирани автомобила. На помощ са пристигнали и още 12 пожарникари. Включени са доброволци и служителите на Държавно горско стопанство в Свиленград. Пристигнало е и подкрепление от РДПБЗН-Пловдив. 

 

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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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