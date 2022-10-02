Голям горски пожар избухна между Пъстрогор и Младиново
- 18:17, 02.10.2022
- 18:43, 02.10.2022
- 205
- 0
Голям горски пожар е избухнал между свиленградските села Пъстрогор и Младиново, съобщиха от областната управа в Хасково.
6 екипа огнеборци гасят със специализирани автомобила. На помощ са пристигнали и още 12 пожарникари. Включени са доброволци и служителите на Държавно горско стопанство в Свиленград. Пристигнало е и подкрепление от РДПБЗН-Пловдив.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
0 коментара