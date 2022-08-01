Ето разписанието на новите електоавтобуси в Хасково

От днес автобусни линии №1 и №4 в Хасково се изпълняват от „Тролейбусен транспорт“. По маршрутите пътуват новите пет електроавтобуси на община Хасково.

Маршрутът на № 1 е с дължина 20,8 км. от ЗММ - бул. ”Съединение” – бул. ”България” - кв. ”Болярово” - ул. ”Банска” – бул. ”България” – ЗММ. Маршрутът на автобусна линия № 4 е с дължина 16,2 км. от бул. ”Освобождение” (Гаража) – бул. ”Раковски - ул.”Ком” – „ВиК” – ж.к. ”Орфей” (Тих труд).

Маршрутът на №4 е 16.2 км от бул. ”Освобождение” (Гаража) – бул. ”Раковски - ул.”Ком” – „ВиК” – ж.к. ”Орфей” (Тих труд).

Ето разписанията им:

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1

МАРШРУТ : ЗММ - бул. ”Съединение” – бул. ”България” - кв. ”Болярово” - ул. ”Банска” – бул. ”България” – ЗММ

СПИРКИ : ЗММ – Химмаш – КАТ – База Петрол – ЖП Гара – Търговия на едро – бул. ”България” с/у Захарна фабрика – Хипермаркет Кауфланд – Лебеда - пл. ”Общински” – Младежки дом – бул. ”България” до дом „Асен Златаров” – „Градска градина” – ФСГ – ул. ”Банска” бензиностанция „Каменец” – болница кв. Болярово – кв. Болярово Център – болница кв. Болярово – ФСГ – „Градска градина” - „Зеленчуков пазар” – к-с” 21-век” – УНСС Хасково – стадион „Младост” – Търговия на едро – база РКС бул. ”Съединение” – КАТ - ЗММ

От начална спирка:

04:40; 05:30; 06:00; 06:30; 06:40; 07:00; 07:15; 07:45; 08:00; 08:15; 08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:45; 11:00; 11:15; 11:50; 12:15; 12:45; 13:20; 13:30; 14:10; 14:30; 15:10; 15:30; 15:50; 16:15; 16:30; 16:50; 17:05; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 20:00;

От крайна спирка:

05:00; 06:00; 06:30; 06:50; 07:00; 07:30; 07:45; 08:15; 08:25; 08:45; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:10; 10:30; 10:45; 11:20; 11:30; 11:45; 12:30; 12:45; 13:05; 13:45; 14:00; 14:40; 15:10; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:30; 18:10; 18:45; 19:00; 19:30; 20:30;

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4

МАРШРУТ : бул. ”Освобождение” (Гаража) – бул. ”Раковски - ул.”Ком” – „ВиК” – ж.к. ”Орфей” (Тих труд)

СПИРКИ : бул. ”Освобождение” гаража – Ветеринарна лечебница – бул. ”Освобождение” до ул. ”Тракийска низина” – бул.”Освобождение” до ул. ”Славянска” – пл. ”Общински” – бул. ”Г.С.Раковски” до Марса – бул. ”Г.С.Раковски” кръстовище с ул. ”Дунав” – ул. ”Ком” с/у ШЕЛ – след кръгово на бул. ”В.Левски” – подлез ж.к. ”Орфей” – до кръгово к-с „Минерал” – Тих труд – бул. ”Раковски” до кръгово – бул. ”Раковски” кръстовище с ул. ”Дунав” – бул. ”Раковски” с/у Марса- Бизнес център 2 – к-с 21 век – бул. ”Освобождение” с/у ул. ”Славянска” – бул. ”Освобождение” парк ул. ”Пещера” – с/у Ветеринарната лечебница

ДЪЛЖИНА 16,2 км.

От начална спирка:

06:30; 06:45; 07:00; 07:15; 07:30; 07:45; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30;

11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30;

17:00; 17:30; 18:00; 19:00;



От крайна спирка

06:45; 07:00; 07:15; 07:30; 07:45; 08:00; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45;

11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45;

17:15; 17:45; 18:15; 19:15;



