Ето наградените в патриотичния конкурс на Димитровград

Секретарят на община Димитровград Венета Колева награди отличените в общинския ученически конкурс за есе, мултимедиен продукт, съчинение и рисунка, посветен на 1 ноември - Деня на българските будители. Събитието се състоя в Исторически музей. В организирания от община Димитровград конкурс участваха над 100 деца. Освен от община Димитровград тази година има участници и от Велико Търново, Хасково, Кърджали и Котел. Целта на конкурса е да насърчи творческата изява на талантливите ни деца, да усвоят и затвърдят знания за народните будители и важността им в българската история.



КЛАСИРАНЕ



Тема за есе или мултимедиен продукт VIII-XII клас - „Трудният път на пробуждането”

Тема за съчинение IV-VII клас - „Моето писмо до един български будител“

Тема за рисунка IV-XII клас - „Будители, поклон!“



Наградени участници – рисунка

Първа възрастова група – IV – V клас

I място – Ния Кирилова Павлова –V клас, ОУ „Пенчо Славейков“

II място – Алекса Георгиева Иванова - V клас, ОУ „Пенчо Славейков“

II място – Никол Господинова Динева - V клас, ПМГ „Иван Вазов“

III място – Виктор Янчев – IV клас, ОУ „Алеко Константинов“

III място – Ивайло Ивайлов Иванов - IV клас, ОУ „Шандор Петьофи“, Хасково



Втора възрастова група – VI – VIII клас

I място – Семелия Тенчева Пеневска - VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“

II място – Виктория Стойчева Панева – VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“

II място – Антония Мариянова Маркова – VII клас, ОУ „Алеко Константинов“

III място – Таня Здравкова Тодорова – VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“

III място – Мирослав Тодоров Тодоров – VIII клас, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Поощрителна награда – Дани Асенов Янков – VI клас, ОУ „Васил Левски“, Димитровград



Трета възрастова група – IX – XII клас

I място – Цветелина Емилова Бобутанова – XII клас, ПМГ „Академик Боян Петканчин“, Хасково

II място – Грозданка Минкова Димитрова – IX клас, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“



Наградени участници - мултимедиен продукт

I място – Божидара Миленова Христова – XI клас, Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

II място – Габриела Пламенова Янкова – IX клас, СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали

III място – Иванка Чавдарова Боянова –IX клас, СУ „Владимир Димитров Майстора“, гр. Кърджали



Наградени участници - есе

I място – Стиляна Константинова Костова – XI клас, ПЕГ „Д-р Иван Богоров“

II място – Лилия Мариянова Стефанова – IX клас, ПЕГ „Д-р Иван Богоров“

II място – Димитрия Стоянова Рангелова – IX клас, НУФИ „Филип Кутев“ , гр. Котел

III място – Иван Димчев Иванов – X клас, СУ „Любен Каравелов“



Наградени участници - съчинение



Първа възрастова група IV-V клас

I място – Александър Владиславов Куюмджиев – V клас, ПМГ „Иван Вазов“

II място - Виктор Янчев – IV клас, ОУ „Алеко Константинов”

II място – Виктория Галинова Вълканова – IV клас, СУ „Любен Каравелов“

III място – Павел Тодоров Делчев – V клас, ПМГ „Иван Вазов“



Втора възрастова група VI –VII клас

I място – Лидия Бориславова Петкова – VII клас, СУ „Любен Каравелов“

II място – Магдалена Даниелова Янева –VII клас, СУ „Любен Каравелов“

II място – Йоана Ивайлова Пламенова – VI клас, ОУ „Алеко Константинов“

III място – Елена Божидарова Златева – VII клас, ОУ „Д. Н. Матевски“ , гр. Меричлери