8 са индивидуалните и групови участници и индивидуални изпълнители, които ще представят община Хасково на Национален събор на народното творчество в Копривщица. Всички те са участници в „Китна Тракия пее и танцува“ в Хасково и са определени за участие в XII Национален събор на народното творчество от представителя на Института по етнология и фолклористика към БАН гл. асистент д-р Радка Братанова.

Тазгодишният събор, който е извънреден, ще се проведе на 5,6 и 7 август. По традиция той се провежда на 5 години, но пандемията не позволи това.

Ето и одобрените от хасковска община участници:

Музикална школа по народно пеене към Младежки център – Хасково. Школата ще се представи с двама участници – Николета Жулиянова, с изпълнения „Доюерьо, мое майчина“ и „Калинчице, девойчице“ и Жулияна Георгиева с песните „Малка мома цвете брала“ и „Заспала е малка мома“. Ръководител – Елена Беделева.

Певческа група за автентичен фолклор "Войводска китка“ от с. Войводово, община Хасково, НЧ „Отец Паисий -1925“. Ръководител на групата – Светлана Севова. Групата ще се представи с песните - „Кажи ми любе, обади“ и „А бре, момче“.

Група за автентичен фолклор от с. Конуш, община Хасково, НЧ „Пробуда – 1925“, с ръководител Петя Господинова. Изпълнения: "Излезни, мамо, погледни" и "Снощи отидох, мале, на горното кладенче".

Женска вокална група за автентичен фолклор от с. Въгларово, община Хасково, НЧ „Светлина-1926“, с ръководител Милена Мерджанова. Те ще изпълнят: "У Радини огън гори" и "Зълва буля дума".

Теодор Янев от Хасково- индивидуален изпълнител на гайда. Той ще се представи с „Бавна мелодия“ и „Право хоро“.

Мартин Башов от Хасково- индивидуален изпълнител на гайда. Той се изпълни - „Право хоро“Анастасия Пилева от Хасково – индивидуален изпълнител, певец. Тя ще се представи с „Провикнал се Стоян“ и „Стояновата стара майчица“.

Пенсионерски клуб "Пандо Ванчев" с. Узунджово, община Хасково, с участието на индивидуален изпълнител Анастасия Георгиева – пеене. Те ще се представят с „Мъри Тудоро, назлън, Тудорке“ и „Радо ле, Радке ле“.