Две момичета от 11 клас на хасковската ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" се класираха за националния кръг на състезанието по творческо писане на английски. Те са Дарина Тонева и Валентина Динева, информират колегите от училищния вестник „Златаров“.

Състезанието се организира по инициатива на Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ в партньорство с посолството на САЩ и Американския университет в България.

Надпреварата за класилане на националния кръг се проведе онлайн през ноември миналата година. От ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" се включиха 44 ученици от VIII до XII.

В първия кръг на състезанието по творческо писане на английски език взеха участие 3977 ученици от цялата страна, разделени в 7 възрастови групи. Най-добрите 126 творби са избрани за повторно оценяване. Националните победители ще бъдат обявени следващата седмица.

Дарина и Валентина впечатлили журито с разказите си на тема "The dream catcher’s diary" и "Scientific proof found for the existence of soulmates". "Благодарим ви, че споделяте своите гледни точки чрез изкуството на разказването на истории! Наистина е вдъхновяващо да станеш свидетел на изключителния литературен талант на младите български писатели", коментират организаторите.