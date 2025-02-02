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Днес са финалите на футболния турнир за момичета в Хасково

  • 10:45, 02.02.2025
  • 10:57, 02.02.2025
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/dnes-sa-finalite-na-futbolniq-turnir-za-momicheta-v-haskovo Marica.bg
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Финалните срещи от първия турнир по футбол за момичета Купата на кмета Хасково 2025 се играят днес в зала „Спартак“. Вчера отборите до 11 до 14 г. изиграха общо 15 мача. 

Награждаването е днес в 13 ч.

Резултати при девойките до 14 години:

Родопа“ - „Чавдар“ 3:1
„Пирин“ - „Бароко“ 1:6
„Беласица“ - „Локомотив“ 1:2 
„Родопа“ - „Бароко“ 0:5 
„Беласица“ - „Чавдар“ 4:1
„Пирин“ - „Локомотив“ 1:4 
„Родопа“ - „Беласица“ 2:4 
„Пирин“ - „Чавдар“  2:0
„Бароко“ - „Локомотив“ 3:0

Резултати при момичетата до 11 години: 

„Родопа А“ - „Родопа В“ 0:1
„Раднево“ - „Пазарджик Сити“ 0:3
„Чавдар“ - „Локомотив“ 2:1 
„Раднево“ - „Родопа В“ 1:4 
„Пазарджик Сити“ - „Локомотив“ 8:2
„Раднево“ - „Чавдар“ 1:8 

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финалите турнир футбол купата на кмета хасково
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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Кореспондент в Хасково

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