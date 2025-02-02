Днес са финалите на футболния турнир за момичета в Хасково
- 10:45, 02.02.2025
- 10:57, 02.02.2025
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Финалните срещи от първия турнир по футбол за момичета Купата на кмета Хасково 2025 се играят днес в зала „Спартак“. Вчера отборите до 11 до 14 г. изиграха общо 15 мача.
Награждаването е днес в 13 ч.
Резултати при девойките до 14 години:
„Родопа“ - „Чавдар“ 3:1
„Пирин“ - „Бароко“ 1:6
„Беласица“ - „Локомотив“ 1:2
„Родопа“ - „Бароко“ 0:5
„Беласица“ - „Чавдар“ 4:1
„Пирин“ - „Локомотив“ 1:4
„Родопа“ - „Беласица“ 2:4
„Пирин“ - „Чавдар“ 2:0
„Бароко“ - „Локомотив“ 3:0
Резултати при момичетата до 11 години:
„Родопа А“ - „Родопа В“ 0:1
„Раднево“ - „Пазарджик Сити“ 0:3
„Чавдар“ - „Локомотив“ 2:1
„Раднево“ - „Родопа В“ 1:4
„Пазарджик Сити“ - „Локомотив“ 8:2
„Раднево“ - „Чавдар“ 1:8