Детският хор "Орфей" открива престижен фестивал в Пекин

Детският хор „Орфей” към Младежки център – Хасково, е един от участниците в специалния концерт, организиран от Chinа Soong Ching Ling foundation – Китай. Това съобщиха от кметството.

Това е част от Soong Ching Ling International Exchange Camp for Young people, която ежегодно се организира от фонадцията и Младежки център за култура и наука в Пекин. Хасковският хор има честта да открие този международен форум. Певците бяха специално поканени за участие от организаторите след представянето им в световния виртуален хор, записал песента „We are the world” в знак на съпричастност с пострадалите от COVID-19.

Освен орфейци, в специалния онлайн концерт са включени още 10 хора от различни страни. Всеки участник е изпратил свои актуални видеозаписи, от които организаторите са избрали по 2-3 песни. Изпълненията на хасковския състав са от участието му във II национален фестивал на детските и младежки хорове във Варна през 2019 година.

С тези две представяния в събитията на от Chinа Soong Ching Ling foundation хор „Орфей” стана популярен сред хоровата общност в Китай и вече има отправена покана за гостуване там през 2021 година.