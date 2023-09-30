Община Хасково и СК „Атлетик“ организират Пети лекоатлетически турнир „Хасково“. Турнирът е днес на стадион „Хасково“, а п Първите бягания стартират 10 часа.



ПРОГРАМА

за провеждане на турнир „ХАСКОВО” на 30.09.2023г.

часови график

10.00 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2016г. и по- малки.

10.05ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2016г. и по- малки.

10.10 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2015г-14г.

10.15 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2015г-14г.

10.15ч.скок от място Момичета, момчета - родени 2016г. и по- малки

10.30ч. скок от място Момичета, момчета - родени 2015г-14г.

10.35 ч. Дълъг скок Момичета - родени 2009-2008г

10.45ч. НАГРАЖДАВАНЕ 2014-2015г., 2016 и по-малки

11.00 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2013-12г.

11.10 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2013-12г.

11.20 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2011-10г.

11.30 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2011-10г.

11.40ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2009-2008г.

11.50ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2009-2008г.

12.00ч. 60м гл. бягане финал Момичета ,Момчета родени 2013-12г.

Момичета ,Момчета родени 2011-2010 г.

Момичета ,Момчета родени 2009-2008г.

12.20ч. 200м. гл. бягане Момичета, Момчета - родени 2013-12г.

12.40ч. 200м. гл. бягане Момичета, Момчета - родени 2011-10г.

12.40 ч. Дълъг скок Момчета, родени 2009-2008г.

13.30ч. 200м. гл. бягане Момичета ,Момчета - родени 2009-08г

13.45ч. 600м. гл. бягане Момичета ,Момчета - родени 2011-10г.

14.00ч. Смесена щафета - родени /2012г.,2013г.,2011-10г./

14.20 ч. – Награждаване и закриване на състезанието.

Програмата може да претърпи малки промени според броя на заявените участници.

Състезателите ще бъдат разделени в 5 възрастови групи

1-ва група 2016г. и по-малки

2-ра група 2015-2014г.

3-та група 2013-2012г.

4-та група 2011-2010г.

5-та група 2009-2008г.

Състезателните номера ще се получат в деня на състезанието.