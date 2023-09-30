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Детски лекоатлетически турнир се провежда днес на стадион "Хасково"

  • 07:55, 30.09.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/detski-lekoatleticheski-turnir-se-provejda-dnes-na-stadion-haskovo Marica.bg
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Община Хасково и СК „Атлетик“ организират  Пети лекоатлетически турнир „Хасково“. Турнирът е днес на стадион „Хасково“, а п Първите бягания стартират 10 часа.   


ПРОГРАМА
за провеждане  на турнир „ХАСКОВО”  на 30.09.2023г.
часови график
10.00 ч. 60м гл. бягане         Момичета - родени 2016г. и по- малки.
10.05ч.  60м гл. бягане         Момчета - родени 2016г. и по- малки.
10.10 ч. 60м гл. бягане         Момичета - родени 2015г-14г.
10.15 ч. 60м гл. бягане         Момчета - родени 2015г-14г.
10.15ч.скок от място            Момичета, момчета - родени 2016г. и по- малки
10.30ч. скок от място           Момичета, момчета - родени 2015г-14г.
10.35 ч.  Дълъг скок             Момичета - родени 2009-2008г 
10.45ч. НАГРАЖДАВАНЕ     2014-2015г., 2016 и по-малки
11.00 ч. 60м гл. бягане         Момичета - родени 2013-12г.
11.10 ч.  60м гл. бягане         Момчета - родени 2013-12г.
11.20 ч. 60м гл. бягане         Момичета - родени 2011-10г.
11.30 ч. 60м гл. бягане           Момчета - родени 2011-10г.
11.40ч.  60м гл. бягане        Момичета - родени 2009-2008г.
11.50ч.   60м гл. бягане       Момчета - родени 2009-2008г.
12.00ч. 60м гл. бягане  финал     Момичета  ,Момчета  родени 2013-12г.
                                                       Момичета  ,Момчета  родени 2011-2010 г.
                                                       Момичета  ,Момчета  родени   2009-2008г.
12.20ч. 200м. гл. бягане    Момичета, Момчета - родени  2013-12г.
12.40ч. 200м. гл. бягане    Момичета, Момчета - родени   2011-10г.
12.40 ч.  Дълъг скок           Момчета, родени 2009-2008г.
13.30ч. 200м. гл. бягане    Момичета ,Момчета - родени   2009-08г
13.45ч. 600м. гл. бягане    Момичета ,Момчета - родени   2011-10г.
14.00ч. Смесена щафета - родени   /2012г.,2013г.,2011-10г./ 
14.20 ч. –  Награждаване и закриване на състезанието.
Програмата може да претърпи малки промени според броя на заявените участници.
Състезателите ще бъдат разделени в  5 възрастови групи
1-ва група       2016г. и по-малки
2-ра група       2015-2014г.
3-та група       2013-2012г.
4-та група       2011-2010г.
5-та група       2009-2008г.
Състезателните номера ще се получат в деня на състезанието.

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турнир лека атлетика хасково стадион атлетик
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