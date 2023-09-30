Детски лекоатлетически турнир се провежда днес на стадион "Хасково"
- 07:55, 30.09.2023
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Община Хасково и СК „Атлетик“ организират Пети лекоатлетически турнир „Хасково“. Турнирът е днес на стадион „Хасково“, а п Първите бягания стартират 10 часа.
ПРОГРАМА
за провеждане на турнир „ХАСКОВО” на 30.09.2023г.
часови график
10.00 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2016г. и по- малки.
10.05ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2016г. и по- малки.
10.10 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2015г-14г.
10.15 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2015г-14г.
10.15ч.скок от място Момичета, момчета - родени 2016г. и по- малки
10.30ч. скок от място Момичета, момчета - родени 2015г-14г.
10.35 ч. Дълъг скок Момичета - родени 2009-2008г
10.45ч. НАГРАЖДАВАНЕ 2014-2015г., 2016 и по-малки
11.00 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2013-12г.
11.10 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2013-12г.
11.20 ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2011-10г.
11.30 ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2011-10г.
11.40ч. 60м гл. бягане Момичета - родени 2009-2008г.
11.50ч. 60м гл. бягане Момчета - родени 2009-2008г.
12.00ч. 60м гл. бягане финал Момичета ,Момчета родени 2013-12г.
Момичета ,Момчета родени 2011-2010 г.
Момичета ,Момчета родени 2009-2008г.
12.20ч. 200м. гл. бягане Момичета, Момчета - родени 2013-12г.
12.40ч. 200м. гл. бягане Момичета, Момчета - родени 2011-10г.
12.40 ч. Дълъг скок Момчета, родени 2009-2008г.
13.30ч. 200м. гл. бягане Момичета ,Момчета - родени 2009-08г
13.45ч. 600м. гл. бягане Момичета ,Момчета - родени 2011-10г.
14.00ч. Смесена щафета - родени /2012г.,2013г.,2011-10г./
14.20 ч. – Награждаване и закриване на състезанието.
Програмата може да претърпи малки промени според броя на заявените участници.
Състезателите ще бъдат разделени в 5 възрастови групи
1-ва група 2016г. и по-малки
2-ра група 2015-2014г.
3-та група 2013-2012г.
4-та група 2011-2010г.
5-та група 2009-2008г.
Състезателните номера ще се получат в деня на състезанието.
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