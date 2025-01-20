Дете пострада, след като изскочи пред кола в Димитровград

Лека кола блъсна вчера 10-годишно дете, изскочило внезапно на платното на бул. "Христо Ботев" в Димитровград, съобщиха от ОДМВР - Хасково.

"Инцидентът станал в 13.20 ч., момчето било оставено без надзор. Неправилно пресичащият малчуган е ударен от форд. Шофьор на леката кола е 50-годишен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни", уточниха още от полицията.

Детето е прегледано в в МБАЛ "Св. Екатерина". Животът му не е в опасност. Назначено му е домашно лечение.