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Дете пострада, след като изскочи пред кола в Димитровград

  • 10:08, 20.01.2025
  • 10:13, 20.01.2025
    • https://www.marica.bg/region/rakovski/dete-postrada-sled-kato-izskochi-pred-kola-v-dimitrovgrad Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Getty images

Лека кола блъсна вчера 10-годишно дете, изскочило внезапно на платното на бул. "Христо Ботев" в Димитровград, съобщиха от ОДМВР - Хасково.

"Инцидентът станал в 13.20 ч., момчето било оставено без надзор. Неправилно пресичащият малчуган е ударен от форд. Шофьор на леката кола е 50-годишен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни", уточниха още от полицията.

Детето е прегледано в в МБАЛ "Св. Екатерина". Животът му не е в опасност. Назначено му е домашно лечение. 

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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Кореспондент в Хасково

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