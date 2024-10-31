Община Хасково и Младежкият център в града за поредна година организираха конкурс, посветен на 1 ноември- Ден на народните будители. Творческото предизвикателство е за деца от 5. до 12. кла и в него участваха ученици от 48 училища, клубове и школи от цялата страна с 42 есета, 29 стихотворения и 74 презентации.

Комисия в състав: председател: Ели Видева - поет, член на СБП и членове Диляна Пецова - гл. уредник в РИМ Хасково; Маргарита Цветанова - уредник в РИМ Хасково; Христина Масалджиева - старши учител по история и Йоанна Кокотанекова- експерт в Областен информационен център, Хасково класира материалите на участниците по възрастови групи и направления, както следва:

EСE

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Ралица Ангелова, 12 г., СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица

1. Елица Антонова, уч. от 7. клас., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Смядово

2. Ивана Върбанова, уч. от 6. клас, ОУ „Ал. Константинов“, Димитровград

2. Теодор Райкаджиев, уч. от 5. клас, СУ „Йордан Йовков“, Кърджали

3. Константин Николаев, уч. от 6. клас, СУ „Д. Дебелянов“, Белене

3. Божидара Господинова, уч. от 5. клас, ЛК „Касталия“, ЦПЛР-ОДК, Варна

Поощрение - Рая Косева, 12 г., СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Милен Цветанов, уч. от 10. клас, ФСПГ „Васил Левски“, Монтана

2. Анелия Спахиева, уч. от 11. клас, НПГ „Димитър Талев“, Гоце Делчев

3. Юлиян Димитров, уч. от 11. клас, СУ „Христо Ботев“, Кочериново

Поощрения - Геновева Трифонова, уч. от 10. клас, ОДК „Св. Иван Рилски“, Клуб „Светлини сред сенките“, Казанлък и Васил Янев, уч. от 12. клас, ПГДС „Цар Иван Асен II“, Хасково

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Дария Делева, уч. от 5. клас, ОУ „Св. Иван Рилски“, Хасково

1. Мерве Бедри, уч. от 7. клас, I ОУ „Христо Ботев“, Търговище

2. Мерве Юсеинова, уч. от 6. клас, СУ „Васил Левски“, Русе

2. Мартин Бошков, уч. от 7. клас, ОУ „Л. Каравелов“, Хасково

3. Ивайло Петков, уч. от 5. клас, ЦПЛР-ОДК „Ат. Стоянов“, Шумен

3. Георги Лазаров, уч. от 7. клас, СУ „Н. Вапцаров“, Хаджидимово

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Ивелина Джантова, уч. от 8. кл. СУ„Д. Дебелянов“, Белене

1. Дора Попова, уч. от 9. клас, ЧПГТП „Райко Цончев“, Царево

2. Габриела Делчева, уч. от 8. клас, ПГТ „Ал. Паскалев“, Хасково

2. Габриела Янкова, уч. от 10. клас, СУ „Отец Паисий“, Кърджали

3. Пресиан Радев, уч. от 10. клас, ЕГ „В. Карагьозов“, Ямбол

3. Дарина Даскалова, уч. от 10. клас, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе

Отлично представяне на:

СУ „Васил Левски“, Русе

5. клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Враца

Литературен клуб „Родна реч“, при НЧ „Нов живот“, Момчилград

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Моника Стефанова, 12 г., СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица

2. Мартин Георгиев, уч. от 6. клас, СУ „Гео Милев“, Раднево

3. Вяра Николова, уч. от 7. клас, ОУ „Пенчо Славейков“, Димитровград

Поощрения:

Виктория - Рая Бошнакова, 12 г., ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, Община Ситово

Ралица Спасова, уч. от 5. клас, ОДК „Св. Иван Рилски“, Клуб „Светлини сред сенките“, Казанлък

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Атанас Йорданов, уч. от 11. клас, ЦПЛР-ОДК, Клуб „Перо и муза“-, Сунгурларе

2. Мая Асенова, уч. от 12. клас, ФСПГ „Васил Левски“, Монтана

3. Фая Гератлиева, 14 г., ОДК „Св. Иван Рилски“, Клуб „Светлини сред сенките“, Казанлък